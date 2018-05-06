Probabile formazione: Gaspar a destra preferito a Hristov, Milenkovic al centro. Saponara...
Saranno questi i probabili 11 che alle 15.00 affronteranno a Marassi il Genoa. Sulla destra spazio a Gaspar preferito all’esordio di Hristov. Al centro scala Milenkovic insieme a Pezzella. Per il rest...
A cura di Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 09:43
Saranno questi i probabili 11 che alle 15.00 affronteranno a Marassi il Genoa. Sulla destra spazio a Gaspar preferito all’esordio di Hristov. Al centro scala Milenkovic insieme a Pezzella. Per il resto non ci sono sorprese con Badelj in regia per il tridente ormai collaudato con l’ex di turno: Simeone.
Fiorentina 4-3-1-2: Sportiello, Gaspar, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Benassi, Saponara, Chiesa, Simeone.
Gabriele Caldieron