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Probabile formazione: Gaspar a destra preferito a Hristov, Milenkovic al centro. Saponara...

Saranno questi i probabili 11 che alle 15.00 affronteranno a Marassi il Genoa. Sulla destra spazio a Gaspar preferito all’esordio di Hristov. Al centro scala Milenkovic insieme a Pezzella. Per il rest...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 09:43
Probabile formazione: Gaspar a destra preferito a Hristov, Milenkovic al centro. Saponara... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
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Saranno questi i probabili 11 che alle 15.00 affronteranno a Marassi il Genoa. Sulla destra spazio a Gaspar preferito all’esordio di Hristov. Al centro scala Milenkovic insieme a Pezzella. Per il resto non ci sono sorprese con Badelj in regia per il tridente ormai collaudato con l’ex di turno: Simeone.

Fiorentina 4-3-1-2: Sportiello, Gaspar, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Benassi, Saponara, Chiesa, Simeone.

Gabriele Caldieron

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