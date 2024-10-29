Genoa in emergenza infortuni: Gilardino spera nel recupero di Bani. Sforzo Balotelli per la Fiorentina?

Il Genoa affronta la Fiorentina con diverse assenze, mentre Gilardino spera di recuperare Bani e Balotelli cerca di anticipare i tempi

Il Genoa si prepara alla sfida infrasettimanale contro la Fiorentina di giovedì, facendo i conti con numerose assenze. Gilardino vede crescere il numero degli infortunati, ma spera di poter recuperare almeno Bani per il prossimo in. Per rivedere in campo Vitinha, De Winter, Messias, Ekuban e Gollini, sarà necessario attendere novembre, anche se gli ultimi tre verranno valutati giorno per giorno.

Alla già folta lista di indisponibili, dopo la partita con la Lazio, si sono aggiunti Ankeye e Norton-Cuffy. Intanto, da oggi Balotelli si unirà al gruppo con l'obiettivo di anticipare i tempi di recupero e puntare a una possibile convocazione per la gara contro la Fiorentina. A riportarlo è TMW.

Orlando: “Allegri mi disse che Kean era più forte di Vlahovic. Nico Gonzalez sempre rotto, gioca poco”

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