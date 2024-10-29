Orlando: "Allegri mi disse che Kean era più forte di Vlahovic. Nico Gonzalez sempre rotto, gioca poco"

Da Kean a Vlahovic, da Nico alla Fiorentina di Palladino che sta facendo bene. Il pensiero di Massimo Orlando

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana Tv del momento attuale della Fiorentina, queste le sue parole:

"Ho criticato Palladino perché schierava una difesa a tre con giocatori non adatti come Biraghi, mentre lasciava fuori un talento come Adli a centrocampo, preferendo non utilizzare un trio di centrocampisti. La Fiorentina non era equilibrata, come si è visto nelle partite contro Venezia e Monza, dove non sembrava nemmeno una squadra. Adesso, la saggezza tattica di Cataldi e la grinta di Bove formano un centrocampo impeccabile; e in attacco conosciamo le qualità della Fiorentina con Kean e Gudmundsson, oltre a Colpani e a un Beltran rinvigorito. Palladino ha dimostrato abilità, capendo, insieme alla squadra, che passare alla difesa a quattro era la scelta giusta.

Non so fino a dove Palladino condurrà la Fiorentina, ma gli faremo i complimenti se otterrà determinati risultati. Credo che, finora, abbia fatto il necessario. Negli ultimi giorni di mercato, la Fiorentina ha concluso ottimi acquisti, integrando qualità e quantità nella squadra. Non so quante squadre siano superiori alla Fiorentina: i viola hanno finalmente trovato un equilibrio e, con una solida fase difensiva, colpiscono duramente gli avversari in ripartenza. La Fiorentina è in forma, è pericolosa e ben organizzata in ogni reparto.

"Quest'anno Pradè ha gestito il mercato in autonomia e, dopo un inizio difficile, ha dichiarato in conferenza stampa che, se la difesa a tre non funzionava, bisognava passare a quattro. L’allenatore lo ha fatto la settimana successiva, e la Fiorentina è cambiata. Questo va riconosciuto a Pradè. Per la sfida col Genoa di giovedì prossimo? Penso che la Fiorentina vincerà 3-0. Il Genoa, al momento, sembra assente e, di fronte a una Fiorentina organizzata come quella che abbiamo visto, non credo ci sarà storia. Allegri mi aveva detto che Kean era più forte di Vlahovic. Sta dimostrando di essere letale e, da quando è alla Fiorentina, non ha sbagliato una partita. Gonzalez è costato alla Juventus 35 milioni, decisamente troppo per un giocatore sempre infortunato. Con Conceicao alla Juventus, inoltre, giocherà molto poco."

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