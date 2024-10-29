A Genova una Fiorentina senza Comuzzo, ha una distorsione alla caviglia, nulla di grave ma riposa

Ieri Mandragora ha giocato 45 minuti con la Primavera. Filtra ottimismo

Fiorentina subito in campo, a Genova mancheranno Gudmundsson e Pongracic. Buoni segnali da Mandragora (lesione al menisco) ha giocato 45' con la Primavera contro il Milan sotto gli occhi di Citterio (vice di Palladino) e dei compagni Biraghi e Quarta, presenti al Viola Park.

La novità delle ultime ore riguarda Pietro Comuzzo: uscito anzitempo contro la Roma per una distorsione alla caviglia, gli esami di ieri hanno scongiurato lesioni gravi ma il difensore potrebbe riposare contro il Genoa, per essere di nuovo a disposizione domenica contro il Torino. Niente tifosi viola a Genova: il Prefetto ha infatti vietato la trasferta al Marassi ai residenti in Toscana, "colpa" degli scontri avvenuti lo scorso 20 ottobre coi tifosi della Fidelis Andria, in occasione della gara col Lecce. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-prade-puo-togliersi-qualche-sassolino-dopo-anni-passati-a-prendersi-colpe-non-sue/274535/