Bergomi: "3-5-2 è il vestito perfetto per i viola. Difficile cambiare ora.."

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi, opinionista televisivo per Skysport, ha detto la sua riguardo i principali temi legati al mondo viola. Ecco alcuni passaggi nel suo intervento a Lady Radio:"Le...

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi, opinionista televisivo per Skysport, ha detto la sua riguardo i principali temi legati al mondo viola. Ecco alcuni passaggi nel suo intervento a Lady Radio:

"Le vittorie col modulo 3-5-2? Ho sempre pensato che il calcio sia un gioco basato sulle conoscenze, nel quale gli interpreti vadano messi nel posto giusto. Montella durante la precampionato ha lavorato sul 4-3-3, poi ha intelligentemente cambiato per le esigenze del momento. Il mix tra giovani e vecchietti è quello giusto nella squadra viola. Il 3-5-2 delle ultime gare è il vestito perfetto per i viola. Solo col Genoa la Fiorentina ha fatto male. Sono contento per la Fiorentina e per Montella, che è un amico. La punta? Non penso si possa giocare sempre con la stessa formazione e con gli stessi interpreti. Ogni squadra muta a seconda dei vari stati di forma, ed evolvendosi credo che prima o poi darà spazio al centravanti. Cambiare fa da sempre prendere dei rischi, ma se ci crede è giusto che Montella la provi come soluzione. Chi togliere in caso di inserimento della punta? È difficile davvero. Penso che non si possa più ragionare solo con gli 11, oggi le partite si giocano con 14 compresi i cambi e le varie rotazione di uomini quando ci saranno più impegni. Non saprei chi togliere oggi…”.