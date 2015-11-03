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Notizie Bergomi Fiorentina

Bergomi: "La Fiorentina è andata sotto ma ha saputo reagire. Contento per Braschi".

12 marzo 2026 23:28

Bergomi: "La Fiorentina ha vinto con grande merito. Complimenti ai ragazzi, si sono calati nella giusta mentalità".

19 febbraio 2026 23:24

Bergomi: "Non auguro a nessuno le statistiche della Viola. Quando i tifosi fischiano diventa tutto complicato"

01 dicembre 2025 16:11

Bergomi perplesso: "Gimenez si lascia andare, fa una sceneggiata clamorosa per un piccolo tocco"

20 ottobre 2025 13:21

Bergomi su Fagioli: "In campo deve essere più determinato, gli manca tanta grinta quando ha la palla"

03 ottobre 2025 14:08

Bergomi: "Pioli uomo giusto per la Fiorentina. E' una garanzia e uno dei migliori allenatori italiani"

18 giugno 2025 21:35

Bergomi difende Palladino: "Stagione sufficiente alla Fiorentina. In Italia sei bravo solo se vinci"

15 giugno 2025 23:18

Bergomi critico: "Gudmundsson doveva essere più decisivo, la Fiorentina ha avuto difficoltà di gioco"

09 maggio 2025 19:26

Bergomi: "Panchina per Kean? Scelta giusta. Stasera mi concentrerò su Palladino, test importante"

01 maggio 2025 20:50

Bergomi: "Poco convincente la prestazione della Fiorentina contro il Celje. Gran giocata di Ranieri"

11 aprile 2025 17:14

Bergomi: "La Fiorentina non mi ha convinto, gioco non fluido, non ho vista una gara esaltante"

10 aprile 2025 23:08

Bergomi: "Non accetto che la Fiorentina prenda tre gol in Europa, servono altre prestazioni"

06 marzo 2025 21:38

Bergomi: “Rigore per la Fiorentina? Il 90% non lo sono. Ha ragione Gasperini sul VAR”

11 febbraio 2025 09:59

Bergomi: "La Fiorentina sa adattarsi ed è una squadra attenta. L'attacco dell'Inter sta facendo fatica"

29 novembre 2024 16:15

Bergomi: "Italiano mette in conto di prendere certi gol perchè la Fiorentina fa calcio e si prende rischi"

20 maggio 2024 19:45

De Grandis: "Se Milenkovic non scivola il tacco di Leao non vale nulla" Bucciantini: "Scivola per quello"

02 aprile 2024 12:31

Bergomi in vista della finale di Conference: "Fiorentina con il gioco, bello e a volte pericoloso. Partita da 50 e 50"

30 maggio 2023 17:10

Bergomi: "Fiorentina-Inter non sarà Davide contro Golia, squadra viola con la rosa più lunga d'Italia"

22 maggio 2023 13:41

Bergomi applaude la Fiorentina: "Aveva l'impegno più difficile in Europa e lo ha vinto bene. Complimenti"

17 febbraio 2023 17:50

Bergomi: "Fiorentina-Inter si deciderà a centrocampo. Amrabat sarà decisivo"

22 ottobre 2022 10:09

Bergomi rivela: "Rimasi impressionato da Jovic a Francoforte. Firenze piazza giusta per il rilancio"

07 luglio 2022 20:56

Bergomi elogia la Fiorentina: "Hanno bellissime trame, Piatek non è Vlahovic, ma ci sono esterni"

23 marzo 2022 21:11

Bergomi: "Gori, che sta con mia figlia, mi ha parlato spesso di Vlahovic, Dusan mi ricorda Batistuta"

19 gennaio 2022 21:57

Bergomi: "L'espulsione di Milenkovic ha deciso la gara, la Juve non avrebbe mai segnato"

08 novembre 2021 13:46

Bergomi: "Vlahovic un fenomeno. Difficile per la Fiorentina tenere giocatori di questo calibro"

11 ottobre 2021 22:39

Bergomi: "Prova di forza dell'Inter al Franchi: non era facile ribaltare la partita"

22 settembre 2021 22:51

Bergomi: "La Fiorentina non farà vincere facilmente il Napoli, vuole vendicare il 6-0 dell'andata"

12 maggio 2021 14:25

Bufera viola su Caressa e Bergomi, esce Sanchez e dicono: "Cambio per noi" durante Fiorentina-Inter

06 febbraio 2021 12:51

Bergomi: "È un errore la squalifica di due giornate a Milenkovic"

02 febbraio 2021 13:17

Bergomi: "La Fiorentina deve guardare in faccia la realtà. C'è bisogno di lottare per salvarsi"

22 gennaio 2021 22:38

Bergomi: "Ho avuto il coronavirus per 20-25 giorni, non riuscivo nemmeno a sedermi"

12 maggio 2020 12:29

Bergomi attacca Biraghi: "Cosa vuoi chiedergli? Di più non può fare"

20 gennaio 2020 15:14

Bergomi: "3-5-2 è il vestito perfetto per i viola. Difficile cambiare ora.."

08 ottobre 2019 18:52

Bergomi: " Simeone e Pjaca al di sotto del loro standard. Sul centrocampo.."

10 ottobre 2018 18:53

Bergomi: "Conosco Chiesa ed è un bravo ragazzo, però deve migliorare sotto certi aspetti..."

30 settembre 2018 23:06

Bergomi: "La Fiorentina sarà la rivelazione del campionato, ha tanti giovani che la porteranno lontano"

27 settembre 2018 20:20

Bergomi: "La Fiorentina è una sorpresa e troverà un Inter agguerrita. Chiesa? Lasciamolo crescere, giocatore che mi piace. Su Milenkovic..."

25 settembre 2018 10:13

Bergomi: "Gori è tornato a farmi gioire allo stadio. A volte vado a prenderlo alla stazione.."

28 marzo 2018 10:21

Bergomi: "Sarà tutt'altra storia rispetto all'andata, adesso i Viola sono grande squadra. Inter prevedibile..."

05 gennaio 2018 19:24

Bergomi: "Kalinic? Difficile rifiutare. Antognoni punto di riferimento"

10 gennaio 2017 14:32

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