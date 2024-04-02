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De Grandis: "Se Milenkovic non scivola il tacco di Leao non vale nulla" Bucciantini: "Scivola per quello"

Nel corso di Sky Calcio Club si è parlato di come è nato il gol del Milan contro la Fiorentina, grazie alla sfortunata dinamica di Milenkovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2024 12:31
De Grandis: "Se Milenkovic non scivola il tacco di Leao non vale nulla" Bucciantini: "Scivola per quello" -
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