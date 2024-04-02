De Grandis: "Se Milenkovic non scivola il tacco di Leao non vale nulla" Bucciantini: "Scivola per quello"
Nel corso di Sky Calcio Club si è parlato di come è nato il gol del Milan contro la Fiorentina, grazie alla sfortunata dinamica di Milenkovic
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2024 12:31
Dibattito a Sky Sport dove si è parlato del primo gol subito della Fiorentina contro il Milan, queste le parole degli opinionisti in studio
Stefano De Grandis: "Il tacco che fa Leao: se non scivola Milenkovic la Fiorentina riparte e l'occasione del Milan svanisce"
risponde Marco Bucciantini: "Ma lo sai che se non fa il tacco non scivola Milenkovic?"
Bergomi dà ragione a Bucciantini: "Ha ragione Buccia!"
IL RETROSCENA DELLA REPUBBLICA SU NAPOLI E ITALIANO
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