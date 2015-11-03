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Notizie Leao Fiorentina

"Kean mi sembra un po’ Leao: pensa più alla musica e a come si veste che al suo potenziale"

07 maggio 2026 22:36

Leao viene sostituto al 64' e sbotta all'indirizzo di Allegri: "Perché mi ha tolto?"

19 aprile 2026 19:32

Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”

11 aprile 2026 22:56

Lite in casa Milan durante il cambio, Leao é una furia contro Allegri, vuole abbracciarlo ma scappa via

15 marzo 2026 22:35

CM.com: "Allegri e Leao chiamano Kean al Milan, ma i 62 milioni della clausola sono troppi"

10 marzo 2026 22:20

Il Milan vince a Cremona nel finale e fa un regalo alla Fiorentina che rimane a pari punti con la Cremonese

01 marzo 2026 14:32

Kean ai box, ma al centro della scena: da Firenze a Milano con Leao per la Fashion Week

19 gennaio 2026 22:41

Milan di corto muso a Cagliari, Leao porta i rossoneri in testa e lascia i sardi fermi a 18 punti

02 gennaio 2026 22:55

Bergomi perplesso: "Gimenez si lascia andare, fa una sceneggiata clamorosa per un piccolo tocco"

20 ottobre 2025 13:21

La Gazzetta dello Sport riporta: "Kean contro Leao è una sfida tra amici a colpi di gol e musica"

19 ottobre 2025 16:19

Sentite Galli: “La Fiorentina ha le carte in regola per battere il Milan. De Gea o Maignan? Scelgo il primo”

19 ottobre 2025 11:21

Leao elogia Pioli: “Mi ha reso il giocatore che sono oggi. All'inizio non c'era sintonia”

16 ottobre 2025 21:10

Leao non segna a S.Siro dall'ultima di Pioli sulla panchina rossonera. A Milano credono alla cabala

14 ottobre 2025 23:32

Verso la Fiorentina: Accesissimo scontro tra Leao ed Allegri, il rapporto si sta per rompere

08 ottobre 2025 14:45

Leao canta le canzoni di Kean in live, poi la battuta: "Metto la sua musica così domenica fa goal"

01 ottobre 2025 12:55

Leao chiama Kean: "Insieme al Milan faremmo paura a tutti, ci mangeremmo chiunque"

14 agosto 2025 13:12

Leao si schiera con Kean: "Siamo noi contro loro. Sono con te sempre, non importa il resto"

11 febbraio 2025 15:00

Cassano attacca Leao: “È un calciatore farlocco senza co***oni”. Leao risponde: “Che pagliaccio”

07 gennaio 2025 12:55

Supercoppa Italiana: Leao entra e ribalta l'Inter, il Milan rimonta due gol ed alza il trofeo

06 gennaio 2025 22:15

Dai gol alla musica, Kean a Firenze è rinato, è un punto di riferimento per la squadra 

11 dicembre 2024 09:21

Dodò: “Palladino ha cambiato il mio modo di giocare. Leao difficile da marcare, se si gira poi è dura”

28 novembre 2024 08:58

Fonseca sul caso Theo e Leao: "Non so se saranno titolari domani contro il Venezia. Un caso mai aperto"

13 settembre 2024 15:18

Di Canio duro contro Leao e l'attaccante del Milan posta sui social la foto del suo saluto romano

02 settembre 2024 18:19

Caso Theo-Leao: il Milan sceglie la linea morbida e non prenderà provvedimenti contro i due giocatori

01 settembre 2024 14:27

Pellegatti: "Se Leao avesse Rui Costa in campo sarebbe davanti al portiere 20 volte a partita"

06 maggio 2024 17:46

De Grandis: "Se Milenkovic non scivola il tacco di Leao non vale nulla" Bucciantini: "Scivola per quello"

02 aprile 2024 12:31

Amoruso: "Leao un cacasotto. Nico gioca molto di più con la squadra, si va a prendere la palla"

26 marzo 2024 17:31

Il Portogallo fa un favore al Milan: Leao rientra in anticipo per preparare la sfida contro la Fiorentina

22 marzo 2024 14:00

Giroud squalificato, Leao e Calabria infortunati. Milan in ansia per il match con la Fiorentina

11 novembre 2023 19:13

Ibrahimovic senza freni: "Leao come Balotelli? Uno è un genio, l'altro è seduto in tribuna. Non è un caso"

15 ottobre 2023 20:45

Bucciantini: "Dopo Leao e Kvara in serie A c'è Nico Gonzalez, ok le prestazioni ma deve segnare di più"

11 aprile 2023 19:43

Qui Milan, Pioli perde Leao ma sorride comunque: Bennacer e Calabria recuperano per la Fiorentina

01 marzo 2023 19:17

Leao sminuisce la serie A: "Troppo semplice per me che sono veloce, sembra proprio cosi..."

28 febbraio 2023 19:21

Leao salterà Fiorentina-Milan, il giocatore del Milan è stato ammonito per eccessive e plateali proteste

26 febbraio 2023 21:21

La Serie A snobba vergognosamente Amrabat, nel post del Marocco viene citato solo Sabiri

10 dicembre 2022 23:16

I probabili 11 di Pioli: novità Thiaw in difesa, in attacco tornano Leao e Giroud

13 novembre 2022 14:30

Bucciantini non ha dubbi: "Nico Gonzalez è il Kvaratskhelia della Fiorentina, o come Leao per il Milan"

07 ottobre 2022 16:53

Cassano smorza Leao: "Fa la differenza solo contro squadre come la Fiorentina" e il milanista se la ride

04 ottobre 2022 17:59

Tegola per Pioli, perso Rebic per infortunio prima della Fiorentina. Leao giocherà al suo posto

19 novembre 2021 13:50

La Lazio di Sarri un fantasma, vince il Milan 2-0. La Fiorentina la raggiunge in classifica

12 settembre 2021 20:18

Sport Mediaset, il Milan vuole Vlahovic, la Fiorentina chiede 40 milioni, idea offrire Leao in cambio

07 aprile 2021 13:47

Sport Mediaset, il Milan piomba su Chiesa, possibile scambio con Leao

30 luglio 2020 10:15

Leao: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia. È stata una giocata istintiva"

04 ottobre 2019 19:34

Gazzetta: Fiorentina, occhio a Leao. La freccia di Giampaolo tutta tecnica, corsa e fantasia...

29 settembre 2019 12:29

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