Notizie Leao Fiorentina

"Kean mi sembra un po’ Leao: pensa più alla musica e a come si veste che al suo potenziale"
07 maggio 2026 22:36
Leao viene sostituto al 64' e sbotta all'indirizzo di Allegri: "Perché mi ha tolto?"
19 aprile 2026 19:32
Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”
11 aprile 2026 22:56
Lite in casa Milan durante il cambio, Leao é una furia contro Allegri, vuole abbracciarlo ma scappa via
15 marzo 2026 22:35
CM.com: "Allegri e Leao chiamano Kean al Milan, ma i 62 milioni della clausola sono troppi"
10 marzo 2026 22:20
Il Milan vince a Cremona nel finale e fa un regalo alla Fiorentina che rimane a pari punti con la Cremonese
01 marzo 2026 14:32
Kean ai box, ma al centro della scena: da Firenze a Milano con Leao per la Fashion Week
19 gennaio 2026 22:41
Milan di corto muso a Cagliari, Leao porta i rossoneri in testa e lascia i sardi fermi a 18 punti
02 gennaio 2026 22:55
Bergomi perplesso: "Gimenez si lascia andare, fa una sceneggiata clamorosa per un piccolo tocco"
20 ottobre 2025 13:21
La Gazzetta dello Sport riporta: "Kean contro Leao è una sfida tra amici a colpi di gol e musica"
19 ottobre 2025 16:19
Sentite Galli: “La Fiorentina ha le carte in regola per battere il Milan. De Gea o Maignan? Scelgo il primo”
19 ottobre 2025 11:21
Leao elogia Pioli: “Mi ha reso il giocatore che sono oggi. All'inizio non c'era sintonia”
16 ottobre 2025 21:10
Leao non segna a S.Siro dall'ultima di Pioli sulla panchina rossonera. A Milano credono alla cabala
14 ottobre 2025 23:32
Verso la Fiorentina: Accesissimo scontro tra Leao ed Allegri, il rapporto si sta per rompere
08 ottobre 2025 14:45
Leao canta le canzoni di Kean in live, poi la battuta: "Metto la sua musica così domenica fa goal"
01 ottobre 2025 12:55
Leao chiama Kean: "Insieme al Milan faremmo paura a tutti, ci mangeremmo chiunque"
14 agosto 2025 13:12
Leao si schiera con Kean: "Siamo noi contro loro. Sono con te sempre, non importa il resto"
11 febbraio 2025 15:00
Cassano attacca Leao: “È un calciatore farlocco senza co***oni”. Leao risponde: “Che pagliaccio”
07 gennaio 2025 12:55
Supercoppa Italiana: Leao entra e ribalta l'Inter, il Milan rimonta due gol ed alza il trofeo
06 gennaio 2025 22:15
Dai gol alla musica, Kean a Firenze è rinato, è un punto di riferimento per la squadra
11 dicembre 2024 09:21
Dodò: “Palladino ha cambiato il mio modo di giocare. Leao difficile da marcare, se si gira poi è dura”
28 novembre 2024 08:58
Fonseca sul caso Theo e Leao: "Non so se saranno titolari domani contro il Venezia. Un caso mai aperto"
13 settembre 2024 15:18
Di Canio duro contro Leao e l'attaccante del Milan posta sui social la foto del suo saluto romano
02 settembre 2024 18:19
Caso Theo-Leao: il Milan sceglie la linea morbida e non prenderà provvedimenti contro i due giocatori
01 settembre 2024 14:27
Pellegatti: "Se Leao avesse Rui Costa in campo sarebbe davanti al portiere 20 volte a partita"
06 maggio 2024 17:46
De Grandis: "Se Milenkovic non scivola il tacco di Leao non vale nulla" Bucciantini: "Scivola per quello"
02 aprile 2024 12:31
Amoruso: "Leao un cacasotto. Nico gioca molto di più con la squadra, si va a prendere la palla"
26 marzo 2024 17:31
Il Portogallo fa un favore al Milan: Leao rientra in anticipo per preparare la sfida contro la Fiorentina
22 marzo 2024 14:00
Giroud squalificato, Leao e Calabria infortunati. Milan in ansia per il match con la Fiorentina
11 novembre 2023 19:13
Ibrahimovic senza freni: "Leao come Balotelli? Uno è un genio, l'altro è seduto in tribuna. Non è un caso"
15 ottobre 2023 20:45
Bucciantini: "Dopo Leao e Kvara in serie A c'è Nico Gonzalez, ok le prestazioni ma deve segnare di più"
11 aprile 2023 19:43
Qui Milan, Pioli perde Leao ma sorride comunque: Bennacer e Calabria recuperano per la Fiorentina
01 marzo 2023 19:17
Leao sminuisce la serie A: "Troppo semplice per me che sono veloce, sembra proprio cosi..."
28 febbraio 2023 19:21
Leao salterà Fiorentina-Milan, il giocatore del Milan è stato ammonito per eccessive e plateali proteste
26 febbraio 2023 21:21
La Serie A snobba vergognosamente Amrabat, nel post del Marocco viene citato solo Sabiri
10 dicembre 2022 23:16
I probabili 11 di Pioli: novità Thiaw in difesa, in attacco tornano Leao e Giroud
13 novembre 2022 14:30
Bucciantini non ha dubbi: "Nico Gonzalez è il Kvaratskhelia della Fiorentina, o come Leao per il Milan"
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Cassano smorza Leao: "Fa la differenza solo contro squadre come la Fiorentina" e il milanista se la ride
04 ottobre 2022 17:59
Tegola per Pioli, perso Rebic per infortunio prima della Fiorentina. Leao giocherà al suo posto
19 novembre 2021 13:50
La Lazio di Sarri un fantasma, vince il Milan 2-0. La Fiorentina la raggiunge in classifica
12 settembre 2021 20:18
Sport Mediaset, il Milan vuole Vlahovic, la Fiorentina chiede 40 milioni, idea offrire Leao in cambio
07 aprile 2021 13:47
Sport Mediaset, il Milan piomba su Chiesa, possibile scambio con Leao
30 luglio 2020 10:15
Leao: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia. È stata una giocata istintiva"
04 ottobre 2019 19:34
Gazzetta: Fiorentina, occhio a Leao. La freccia di Giampaolo tutta tecnica, corsa e fantasia...
29 settembre 2019 12:29
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