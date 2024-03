Il Portogallo fa un favore al Milan: Leao rientra in anticipo per preparare la sfida contro la Fiorentina

La Fiorentina sfiderà il Milan di Pioli a Firenze il prossimo 30 marzo. Lo stadio Franchi si riunirà per la prima volta dopo la scomparsa di Joe Barone. La squadra di Italiano si è riunita ieri al Viola Park per iniziare, nella commozione del momento, a preparare la sfida contro i rossoneri. Entrambe le squadre hanno delle defezioni dovute alle nazionali, ma Pioli potrà sorridere. Infatti, il Portogallo farà rientrare in anticipo Rafael Leao per averlo al meglio in vista della sfida del Franchi.

