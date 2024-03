Valcareggi: “Chi deve sostituire Barone è Italiano. Faccia lui il mercato e salvi la Fiorentina con Pradè”

Furio Valcareggi, intermediario di mercato fiorentino, ha parlato a Lady Radio della situazione dopo la morte di Barone, queste le sue parole:

“Io con Barone all’inizio ho avuto un rapporto stupendo, poi per una sciocchezza da parte di entrambi il rapporto si è interrotto, ho cercato di salutarlo più di una volta ma lui si è sempre rifiutato. Mi è dispiaciuto tantissimo per quello che è accaduto, la vita è stata cattiva con lui, da dirigente lui ha fatto scelte toste e importanti. Ho avuto un grande dispiacere, perchè ricordi le cose belle quando avvengono queste cose, è una perdita pazzesca. Per sostituire Joe ci vorrebbero 3 persone.

C’è una persona che può salvare tutto, domani Italiano deve dire che resta alla Fiorentina, lui ha carisma, era amico di Barone, il sostituto di Barone è Vincenzo Italiano, lui rifà la squadra, lui se ne intende. Chi meglio di Italiano può sostituire Barone, questa è una squadra che ha bisogno di un portiere, di esterni, di punte. Italiano nonostante tutte questa mancanze ci ha portato fino al quarto posto. Lui con Daniele Pradè, che adesso finalmente può esprimersi, può rimettere in linea di galleggiamento con la Fiorentina e può programmare la prossima annata meglio di quest’anno. Lui magari per il cuore.

Pradè è un pò arrugginito, ha fatto poco in questi anni, lui è un grande direttore sportivo, a Roma il grosso lo ha fatto Pradè e non Baldini che si affidava proprio a Daniele. Hanno vinto a Roma, prendendo grandi giocatori, lo scudetto a Roma vale come vincerne 4 alla Juventus. Il ruolo di pubbliche relazioni e di altri aspetti che non sono di campo se ne deve occupare Alessandro Ferrari, come faceva all’inizio della carriera.

Non ci sarà nessun contraccolpo per la squadra, i giocatori sono ragazzi che hanno mille idee e possibilità, a loro non cambia nulla, giocano e non pensano a tante cose. Io penso anche che dopo Astori la Fiorentina non abbia vinto per Astori, sono state vinte perchè era il momento di vincere. Questo è il mio pensiero. Non credo che i calciatori vincano, perdano o pareggiano per la mancanza di Barone.

Italiano deve avere il pallino del mercato e poi Pradè deve eseguire quello che dice Italiano, in giro a cercare i giocatori. non bisogna sbagliare figura, ci deve essere un giudizio globale, poi Italiano ci lavorerà sul campo. Arthur non lo riscatto, gioca benissimo ma non gioca quando serve, fa 2 partite e poi ne salta 3. Il portiere va cambiato, non ho niente contro Terracciano ma è un grande secondo, è un ruolo essere il secondo portiere ma io voglio un grande primo portiere, quando è angolato il tiro è sempre gol. Italiano vuole vincere le partite, con una squadra normale con giocatori molto altalenanti ha fatto dei miracoli con la Fiorentina. Siamo stati ad un passo dal terzo posto, la squadra di Italiano ha fatto molto di più di quanto era nelle nostre possibilità. Senza portiere, senza attaccanti, senza esterni, senza centrocampo. Anche le finali vanno vissute come un successo, sei la medaglia di argento, nello sport è un successo, solo nel calcio viene visto come un fallimento

Sarri non viene alla Fiorentina, sarebbe perfetto ma non credo abbia voglia di venire, lui non è esigente nei giocatori, mi piace per quello. Gilardino è molto bravo ma Firenze è una città molto difficile, vediamo. Dovrebbe essere tutelato, lui inizierebbe la sua carriera di alto livello dalla Fiorentina, ma non chiederebbe giocatori. De Rossi è un altro fenomeno ma rimane a Roma, è uno che media, sa parlare, si intende di pallone, sa dove mettere i centrocampisti, quello che dice arriva. Chi viene deve essere un allenatore pronto per la Fiorentina. Palladino è bravissimo, è convincente sul campo, Zerbin mi dice che è molto bravo. Pioli non torna a Firenze, non vuole sciupare il ricordo che ha lasciato. Quando va a Coverciano si ferma sempre perchè ha il piacere di stare con i fiorentini, ma non torna qui”

