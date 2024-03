VIDEO, il discorso della Fiesole per Barone: “Racconteremo tutto. Rocco, finiamo il lavoro insieme”

Uno dei momenti più toccanti della giornata di ieri è stato l’incontro tra la Curva Fiesole, Commisso e la famiglia di Barone. Momenti e minuti di grande emozione. La parola è stata presa dal figlio di Barone, che ha pronunciato queste parole: “Nostro padre ha dato la vita a voi, lui amava ognuno di voi, lavorava 24h al giorno per voi. Grazie a voi” dopo uno dei tifosi della Curva Fiesole ha fatto un discorso rivolto a tutti i presenti “Noi non siamo venuti qui a salutare un dirigente della Fiorentina, noi siamo venuti a salutare uno di noi, lui in questi anni è diventato uno di noi, Joe era uno di noi, tanti non sapete neanche quello che ha fatto per noi, vi prometto che con il tempo e con i giusti modi ve lo farò sapere perchè lui era un ultras dentro. Quello che vi possiamo promettere che lui vivrà sempre con noi, Joe non è morto, Joe è affianco a noi, e finiamo il lavoro che abbiamo iniziato insieme Rocco” Ecco il video integrale del momento:

LA DECISIONE DI COMMISSO E LE DATE DEI FUNERALI DI BARONE