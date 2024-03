Commisso ha deciso di restare a Firenze fino alla fine della stagione. Non tornerà subito in America

Il giorno dopo l’ultimo saluto della Fiorentina a Joe Barone in casa viola si cerca di riprendere la normalità. Come riportato dalla giornalista Rai Sara Meini il feretro di Joe Barone è partito questa mattina da Firenze direzione Pozzallo, Sicilia, dove ci sarà la camera ardente. I funerali ci saranno martedi a New York, intanto il presidente viola Rocco Commisso ha deciso di restare a Firenze fino al termine della stagione

