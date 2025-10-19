Sentite Galli: “La Fiorentina ha le carte in regola per battere il Milan. De Gea o Maignan? Scelgo il primo”

L’ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli, che questa sera riceverà a San Siro il riconoscimento come Leggenda Rossonera, ha rilasciato un’intervista a La Nazione in cui ha raccontato le emozioni legate alla premiazione e ha analizzato la sfida tra Milan e Fiorentina.

«Sono tifoso della Fiorentina, ma è chiaro che il Milan occupa un posto speciale nel mio cuore, così come Napoli e Torino», ha spiegato Galli. «Ricevere questo premio è una sorpresa e un’enorme emozione, perché celebra ciò che ho fatto e vinto con la maglia rossonera».

Da ex portiere, Galli ha anche espresso la sua preferenza tra due grandi estremi difensori:

«Mi sento più vicino a De Gea, anche per la somiglianza fisica. Ha dalla sua dieci anni di esperienza al Manchester United, mentre Maignan, pur avendo un talento indiscutibile, è solo da tre stagioni al Milan. Il futuro, però, è sicuramente suo».

Conoscendo bene Pioli e l’ambiente viola, Galli ha commentato il momento della squadra:

«La Fiorentina sta affrontando un percorso complesso. Italiano aveva trasformato un gruppo spento in una squadra solida, Palladino ha poi scelto un gioco di rimessa. Ora Pioli vuole riportare la squadra a essere padrona del gioco: un processo non facile, come so per esperienza diretta».

Sulla gara di stasera, l’ex portiere non ha dubbi:

«La Fiorentina è come un serpente a sonagli che dorme: se qualcuno gli pesta la coda, si sveglia e morde. Ha tutte le qualità per vincere».

Infine, uno sguardo agli avversari:

«Il Milan dovrà fare i conti con l’assenza pesante di Pulisic, vero baricentro del gioco rossonero. La Fiorentina, invece, dovrà evitare di scoprirsi troppo: Leao in velocità può essere letale».