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Notizie Pulisic Fiorentina

Sentite Galli: “La Fiorentina ha le carte in regola per battere il Milan. De Gea o Maignan? Scelgo il primo”

19 ottobre 2025 11:21

Tegola Milan, Pulisic rischia di dover saltare la Fiorentina. Problema muscolare accusato in Nazionale

15 ottobre 2025 08:44

Il Milan domina a Udine: 3-0 all’Udinese con Pulisic show, Modric dirige, Terracciano imbattuto

20 settembre 2025 22:52

Nico Gonzalez è il terzo esterno più prezioso della Serie A davanti a Pulisic e al pari di Chiesa

16 marzo 2024 12:17

L'audio del Var sul gol di mano di Pulisic in Genoa-Milan: "A me sembra che la prende con l'ascella"

24 ottobre 2023 21:16

Presidente Genoa furioso attacca Marelli: "Lo spieghi a qualcun altro. Pulisic ha preso di mano"

07 ottobre 2023 23:55

Pulisic segna di mano, il Milan vince grazie ad un grave errore. Marelli: "Probabilmente mano, non è certo"

07 ottobre 2023 23:22

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