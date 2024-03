Nico Gonzalez è il terzo esterno più prezioso della Serie A davanti a Pulisic e al pari di Chiesa

Nico Gonzalez è tra gli esterni più costosi della Serie A. Sicuramente, questa non è una novità, visto l’alto rendimento del giocatore argentino in maglia viola. Ciò che stupisce, però, è la posizione nella top 10 stilata da Transfermarkt, sito di riferimento per il valore di mercato dei giocatori di tutto il mondo. Infatti, con i suoi 40 milioni Nico si trova addirittura sul podio, davanti a giocatori come Pulisic e De Ketelaere, con la classifica che prende in considerazione anche i trequartisti. Attualmente, il numero 10 della Fiorentina è al pari di un altro ex viola, Federico Chiesa, il cui valore è sceso con l’aggiornamento primaverile viste le opache prestazioni con la maglia della Juventus. Questo il post pubblicato sui social con la top 10 completa.

