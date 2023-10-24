L'audio del Var sul gol di mano di Pulisic in Genoa-Milan: "A me sembra che la prende con l'ascella"

Svelato l'audio del Var che ha convalidato il gol del Milan segnato da Pulisic contro il Genoa. Video e immagini

Il gol vittoria di Christian Pulisic al Genoa ha sollevato una valanga di polemiche nel turno di campionato prima della sosta. In occasione dell'ottava giornata di Serie A 2023/2024, la rete del calciatore statunitense è stato oggetto di un enorme dibattito per il controllo prima della marcatura del numero 11 rossonero, che a molti era parso di mano fin da subito

Il VAR ha rivisto tutte le camere possibili e non ha trovato la certezza, per questo motivo ha confermato la decisione del campo come da protocollo IFAB. Lo aveva detto il designatore Gianluca Rocchi prima della pausa e lo ha ribadito stasera l'ex arbitro Andrea Gervasoni, presente in studio a DAZN.

"Aspetta, è difficile, sto controllando. Mi sembra tra ascella…". Inizia così il lungo audio VAR che è stato mandato in onda durante la rubrica ‘Open VAR' che è andato in onda nel corso della trasmissione ‘Supertele' di Pierluigi Pardo.

Il VAR Di Paolo si è espresso così in quei concitati minuti finali del match di Marassi: "La stoppa con l’ascella. Vedi se c’è qualche immagine. Un’altra camera, mi devi dare la reverse. Aspetta che è difficile, sto controllando. Sto guardando tutte le camere. Mi sembra tra ascella e… La prende con la mano? La mano non la prende, al massimo c’è questa parte qua. Check completato, gol regolare, le abbiamo viste tutte”.

Queste le parole di Gervasoni sull'episodio clou dell'ottavo turno: "La parte punibile è dall'ascella in giù. La cosa difficile di questa situazione è che il controllo avviene in una zona limite. Il fattore per intervenire è che ci debbano essere immagini chiare, altrimenti non si interviene, è il protocollo".

L'arbitro Piccinini è stato il primo a volere informazioni sul possibile tocco di braccio di Pulisic ma durante la conversazione tra il direttore di gara e la Sala Var sull’episodio si capisce come non ci sia, effettivamente, una immagine che dimostri il tocco effettivo: per questo è rimasta la decisone del campo e non è stato annullato il gol. Lo scrive Fan Page

DA EMPOLI FESTEGGIANO ANCORA: "UN SOGNO"

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