Da Empoli: "Un sogno. Avevamo un motore in più alla Fiorentina. Italiano non ha detto una cosa vera"

Gioia e soddisfazione in casa Empoli per la vittoria in casa della Fiorentina, il commento di casa azzurra il giorno dopo

Il giorno dopo in casa Empoli è festa vera, quasi come una vittoria della Champions League. Giustamente in casa azzurra festeggiano il trionfo nella partita più importante del loro campionato e si godono delle ore meravigliose. Il portale Pianeta Empoli commenta cosi la gara contro la Fiorentina:

"E’ stata la partita che ogni tifoso azzurro sogna! Giocata e costruita nella maniera migliore possibile, andando a sfruttare tutte le nostre qualità, ed andando a limitare il gioco avversario. Una partita preparata straordinariamente bene, in ogni suo dettaglio, in una sua minuzia. Le due fasi fatte come si deve, con costanza e senza mai perdere lucidità. E ci troviamo totalmente in disaccordo con Vincenzo Italiano quando dice che la sua Fiorentina ha costruito quindici palle gol. La Fiorentina, che sulla carta si presenta come più forte degli azzurri, ha indubbiamente avuto le sue occasioni, e brava è stata la nostra retroguardia in almeno tre/quattro vere circostanze.

Ma una delle bravure dell’Empoli di ieri, è stata proprio quella di non far giocare bene la squadra viola, di rendere molto complicato soprattutto il loro gioco in orizzontale. Quello della brillantezza atletica è uno degli altri aspetti su cui davvero fare i complimenti, dimostrando crescita di gara in gara, e facendo vedere un mantenimento costante della forma per tutto l’arco della gara. Soprattutto nel primo tempo i nostri sembravano avere un motore aggiuntivo rispetto agli avversari. E poi nel calcio ci vuole il giusto cinismo, quello che purtroppo spesso è mancato. Era inevitabile che nel secondo tempo la squadra si abbassasse, ed era inevitabile affrontare maggior sofferenza. Ma l’Empoli, il cinico Empoli di Firenze, ha portato su due palloni grandiosi; uno è stato capitalizzato, l’altro sprecato da Destro che avrebbe potuto mettere una ciliegina in più. Partita stoica e storica.

Ad Andreazzoli mancava il vincere il derby a Firenze (lo aveva già vinto in casa) e siamo sicuri che, anche se le sue parole sono state molto fredde e quasi distaccate nel dopo gara, per lui questa sia una soddisfazione immensa. Ci sono davvero altre poche parole da aggiungere, l’analisi alla fine si perde nella gioia smisurata che pervade ognuno di noi.

C’è da dire grazie a questi ragazzi per come l’hanno saputa interpretare, c’è da dire grazie a mister e staff per come l’hanno saputa preparare e gestire, c’è da dire grazie alla società che ha saputo rimettere in piedi la nave in un momento in cui colare a picco sarebbe stato più che possibile. C’è da dire grazie a tutta la gente che ieri sera è stata sugli spalti (e non solo) a tifare azzurro e, questa serata, resterà impressa a lungo. Complimenti davvero a tutti, ed ancora grazie per questa vittoria che vale tanto e che ancor di più ci rende orgogliosi di quello che siamo, di chi siamo, di essere empolesi."

LE PAROLE DI LORENZO AMORUSO DOPO FIORENTINA-EMPOLI

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