Sentite Amoruso: “Ieri potevi giocare 3 giorni ma non segnavi mai. Milenkovic un obbrobrio”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sconfitta della Fiorentina contro l’Empoli. Ecco alcune sue dichiarazioni:

“Quando i giocatori della Fiorentina si trovano davanti a delle squadre meno importanti si sentono superiori. Io ho visto degli atteggiamenti sbagliati. Ieri potevi stare tre giorni a giocare ma non avresti fatto gol: non vedevi gli inserimenti, un contrasto come dio comanda…La partita la puoi perdere a prescindere ma non così: ieri in campo hai messo davvero poco. Milenkovic il peggiore, nel secondo gol dell’Empoli bastava entrasse in scivolata. Il suo posizionamento tattico è stato un obbrobrio.”

