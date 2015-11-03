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Notizie Arbitro Fiorentina

Marcenaro sarà l'arbitro di Atalanta-Fiorentina: l'ultima gara vinta dai viola fu diretta da lui

26 novembre 2025 14:42

Colombo sarà l'arbitro di Fiorentina-Roma: con lui giallorossi imbattuti, i viola non hanno mai vinto

02 ottobre 2025 13:27

Vitoria-Fiorentina sarà arbitrata dall'Albanese Xhaja, in 8 partite in Europa ha fischiato 5 rigori

18 dicembre 2024 11:40

L'arbitro Volpi rassegna a sorpresa le proprie dimissioni dopo aver arbitrato il Pisa

01 maggio 2024 21:22

Salernitana-Fiorentina, ad arbitrare sarà Marchetti coadiuvato da De Meo e Preti, al Var Fabbri e Di Paolo

17 aprile 2024 13:31

Empoli-Fiorentina affidata all'arbitro Pairetto: terzo incrocio quest'anno con la viola

14 febbraio 2024 15:44

Il fischietto per Lecce-Fiorentina sarà Giua, volto noto alla formazione salentina, VAR a Mazzoleni

31 gennaio 2024 13:05

Inspiegabile favore alla Juventus, l'arbitro fischia la fine quando Cancellieri sta per calciare a porta vuota

27 gennaio 2024 21:12

Rocchi non ha paura della denuncia dell'arbitro: "Se ha delle prove ce le faccia vedere"

23 gennaio 2024 21:26

Arbitro a Le Iene denuncia: "Favori alla Juventus in alcune partite, sono state decisioni politiche"

23 gennaio 2024 20:08

La bomba della Iene, un arbitro denuncia: "Ci sono gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia”

22 gennaio 2024 18:05

L'Arabia offre il doppio dello stipendio a Orsato per arbitrare nel campionato saudita. L'arbitro riflette

27 dicembre 2023 12:21

L'audio del Var sul gol di mano di Pulisic in Genoa-Milan: "A me sembra che la prende con l'ascella"

24 ottobre 2023 21:16

Arbitro Sacchi ignora l'assistente e sceglie di non dargli la mano. Rocchi furioso, lo sospende per una partita

09 ottobre 2023 20:45

Aggredito arbitro Massa: "Mi hanno colpito nei genitali". Invasione di campo e tifosi nel tunnel infuriati

24 aprile 2023 20:40

Grande errore arbitrale in favore del Milan e contro il Napoli. Arbitro e Var non vedono un rigore netto

18 aprile 2023 22:04

I giornalisti del Napoli non si smentiscono: insulti all'arbitro nello spogliatoio di San Siro. Il video

13 aprile 2023 18:29

Massa: "Studio tutte le partite che devo arbitrare, i giocatori che ti mettono in difficoltà e le squadre"

30 marzo 2023 16:37

Calvarese sull'arbitro di questa sera: "Scrupoloso e distaccato, molto rigido a livello disciplinare"

16 marzo 2023 12:55

Sivasspor-Fiorentina affidata a Dabanovic. Una vittoria e una sconfitta per le italiane con l'arbitro montenegrino

14 marzo 2023 11:20

Designazione arbitrale di Cremonese-Fiorentina: Marcenaro sarà il fischietto dello Zini

09 marzo 2023 19:38

Le continue provocazioni di Mourinho hanno inguaiato la carriera dell'arbitro Serra, verrà deferito

09 marzo 2023 15:14

Calvarese: "Pazzesco quello che è successo contro il Braga. Arbitro di domani? Molto fiscale e non avaro di cartellini"

08 marzo 2023 23:57

Mourinho vuole denunciare Serra perché gli ha detto: "Vai a casa, ti stanno prendendo tutti per il cu**"

01 marzo 2023 12:30

Parla l'arbitro Maresca: "Non abbiamo nulla da nascondere e adesso i nostri dialoghi saranno di tutti"

23 gennaio 2023 14:08

Parla Irrati: "L'accusa più infamante che un arbitro può sentirsi dire è che è in malafede"

19 novembre 2022 20:34

Cassano: "C'è malafede negli errori contro la Fiorentina. Rigore su Ikonè è netto, su Duncan è fallo"

14 novembre 2022 23:05

Fallimento Monza, Berlusconi offende l'arbitro: "Era per l'Udinese, dovrebbe chiamarsi Di Brutto"

26 agosto 2022 22:57

Si lavora al fuorigioco automatico, più di 20 telecamere in 3D e decisione in 20 secondi dal Var

13 giugno 2022 14:46

Mario Rui tocca per tre volte di mani nella sua area. Manca un rigore alla Fiorentina nel primo tempo

10 aprile 2022 15:55

Andreazzoli se la prende con l'arbitro: "Il primo giallo per Luperto non c'è, sul secondo niente da dire"

03 aprile 2022 16:02

Errore vergognoso a favore dell'Inter contro il Torino, AIA ferma per un mese arbitri Guida e Massa

14 marzo 2022 16:46

Rigore regalato alla Roma, Marino furioso: "Marelli non dice verità, parla in base a bacino d'utenza"

13 marzo 2022 20:49

Thiago Motta furioso dopo la Roma: "Adesso vogliamo le scuse dell'arbitro come ad altri club"

27 febbraio 2022 21:28

Abisso denuncia Calvarese, l'ex arbitro è un dirigente della Roma, ha protestato nello spogliatoio

16 febbraio 2022 18:19

Mazzarri non si smentisce: "Stavamo andando bene, poi l'infortunio dell'arbitro ci ha destabilizzato"

13 febbraio 2022 17:55

A Mediaset nessuno ha avuto il coraggio di ricordare a Marino il rosso inesistente per Quarta

11 febbraio 2022 00:31

Italiano contro l'arbitro: "Odriozola è stato spinto, sul rigore per noi nemmeno il giallo"

23 gennaio 2022 16:21

Odriozola viene spinto e tocca di mano, arbitro lo espelle e dà rigore. Errore grave che condiziona

23 gennaio 2022 14:56

"Serra è lo stesso arbitro che si è inventato l'espulsione di Biraghi, li non ha chiesto scusa"

21 gennaio 2022 14:39

Partita finisce 2-2 ma diventa 1-3 nel referto dell'arbitro: "Niente da fare, fa fede il referto"

15 dicembre 2021 12:32

Moviola Gazzetta, manca giallo a Kjaer. Var non può intervenire sul mancato rigore su Saponara

21 novembre 2021 10:36

Udinese-Fiorentina, l'arbitro Volpi dirigerà la prossima partita di campionato

25 febbraio 2021 13:45

Sarà Maresca a dirigere la gara contro la Sampdoria. Pairetto e Costanzo al Var. I precedenti

11 febbraio 2021 21:17

La Fiorentina non farà ricorso, i motivi. Dipende tutto dal referto arbitrale

27 luglio 2020 16:54

Commisso: "Non ho mai detto che la Serie A è falsata. L'arbitro penso sia il primo grado, il Var l'appello"

15 febbraio 2020 13:22

Allan prende di mano in area di rigore, ma per l'arbitro non è rigore. La palla sarebbe andata a Cutrone

18 gennaio 2020 22:22

Fuorigioco certezza con il Var? Non piu, hanno deciso che se di poco verrà convalidato. I dettagli

03 gennaio 2020 18:29

Bufera sull'arbitro Pairetto, il fratello è un dirigente della Juventus e gli interisti non ci stanno

19 dicembre 2019 21:04

Gridano juventino all'arbitro: Per il giudice sportivo è un'offesa

04 dicembre 2019 11:49

Oltre al danno la beffa, Ribery espulso a fine partita dall'arbitro. Rischia lunga squalifica

28 ottobre 2019 01:15

Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina, fallo su Muriel, che poi viene ammonito per sinulazione

15 aprile 2019 12:51

Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina per mano di Djidji. Anche il Torino protesta giustamente...

01 aprile 2019 14:32

Marotta: "Abbiamo subito un danno notevole, la partita aveva preso una china ben definita..."

25 febbraio 2019 13:16

Moviola Gazzetta, disastro Di Bello. Ma gli errori nel secondo tempo favoriscono la Fiorentina

21 gennaio 2019 10:59

Designazioni arbitrali, contro la Samp arbitrerà Di Bello

17 gennaio 2019 18:01

La moviola della Gazzetta: "Mancato rigore per la Fiorentina? Scelta discutibile..."

30 dicembre 2018 14:39

Gazzetta, Orsato torna ad arbitrare la Juventus. Ecco il perchè di questa scelta

01 dicembre 2018 15:05

Riepilogo arbitrale Fiorentina, giuste polemiche a San Siro, errore con ricorso a Roma contro la Lazio

18 ottobre 2018 23:17

Valeri bloccato per un turno dopo il rigore su Chiesa, sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Fiorentina

04 ottobre 2018 12:29

Nicchi: "Il Var c'è e va usato, cosi si evitano polemiche. Chi non lo consulta, deve essere punito da Rizzoli"

01 ottobre 2018 16:37

Sportmediaset, Fiorentina-Atalanta 2-0, un rigore inesistente e Biraghi lanciano la Viola

30 settembre 2018 20:15

Giornata di Serie A in pericolo, gli arbitri vogliono scioperare contro la Figc

11 aprile 2018 10:14

Massimo Chiesa distorce la realtà, arbitro pro Fiorentina manca rosso a Badelj

19 febbraio 2018 12:23

Parla Banti: "Con il Var ridotti errori e proteste del giocatori. Adesso riesco a dormire la notte..."

07 ottobre 2017 09:11

Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...

28 settembre 2017 12:45

Casarin: "Pairetto arbitro giovane, non è facile usare il Var. Serve uniformità nel giudizio..."

25 settembre 2017 11:39

Juventus-Fiorentina sarà diretta da Doveri, tutte le designazioni della quinta giornata...

18 settembre 2017 14:48

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