Notizie Arbitro Fiorentina

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Rocchi non ha paura della denuncia dell'arbitro: "Se ha delle prove ce le faccia vedere"
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Aggredito arbitro Massa: "Mi hanno colpito nei genitali". Invasione di campo e tifosi nel tunnel infuriati
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Grande errore arbitrale in favore del Milan e contro il Napoli. Arbitro e Var non vedono un rigore netto
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I giornalisti del Napoli non si smentiscono: insulti all'arbitro nello spogliatoio di San Siro. Il video
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Massa: "Studio tutte le partite che devo arbitrare, i giocatori che ti mettono in difficoltà e le squadre"
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Calvarese sull'arbitro di questa sera: "Scrupoloso e distaccato, molto rigido a livello disciplinare"
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Sivasspor-Fiorentina affidata a Dabanovic. Una vittoria e una sconfitta per le italiane con l'arbitro montenegrino
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Le continue provocazioni di Mourinho hanno inguaiato la carriera dell'arbitro Serra, verrà deferito
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Mourinho vuole denunciare Serra perché gli ha detto: "Vai a casa, ti stanno prendendo tutti per il cu**"
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Parla l'arbitro Maresca: "Non abbiamo nulla da nascondere e adesso i nostri dialoghi saranno di tutti"
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Parla Irrati: "L'accusa più infamante che un arbitro può sentirsi dire è che è in malafede"
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Sarà Maresca a dirigere la gara contro la Sampdoria. Pairetto e Costanzo al Var. I precedenti
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Moviola Gazzetta, disastro Di Bello. Ma gli errori nel secondo tempo favoriscono la Fiorentina
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Parla Banti: "Con il Var ridotti errori e proteste del giocatori. Adesso riesco a dormire la notte..."
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