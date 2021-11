Moviola Gazzetta, manca giallo a Kjaer. Var non può intervenire sul mancato rigore su Saponara

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha fatto la moviola della partita, questo il suo giudizio su Fiorentina-Milan:

“Guida conduce una gara intensa ma le prime due (e uniche) ammonizioni arrivano al 95’: significa lasciar giocare e non “drammatizzare” i contatti di gioco. Detto che, prima, ci sarebbero potuti stare due gialli (Saelemaekers su Biraghi al 7’ pt, Kjaer sul tallone sinistro di Vlahovic), va anche sottolineato che arbitro (sempre ben posizionato) e assistenti hanno avuto vedute nette, giuste e rapide. Il dettaglio: al 4’ viene annullato un gol a Ibra per (reale) fuorigioco. Corretto l’1-0 della Fiorentina nato da due corner consecutivi: sullo sviluppo del primo, Kessiè chiede una interferenza di mano di Vlahovic che colpisce di testa in area, ma la palla non viene intercettata dal braccio del viola; su cross da destra (44’) Torreira respinge in area col petto; al 18’ s.t., Odriozola incrocia la gamba di Leao in area ma il contatto è casuale: il viola fra l’altro guarda avanti, la palla; al 32’ s.t. Saponara entra in area milanista ed è poi la sua gamba sinistra a dar vita al contatto con la destra di Messias: il Var fa un silent check ma ancora una volta lascia “viva” la decisione sul campo (con valutazioni di dinamica e intensità) dell’arbitro”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA