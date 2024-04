Salernitana-Fiorentina, ad arbitrare sarà Marchetti coadiuvato da De Meo e Preti, al Var Fabbri e Di Paolo

Domenica alle ore 18 si giocherà Salernitana-Fiorentina all’Arechi di Salerno. L’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per il match valido per la 33esima giornata di Serie A, e l’arbitro sarà Matteo Marchetti dalla sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo (di Foggia) e Fabiano Preti (di Mantova). Al Var opereranno Michael Fabbri (di Ravenna) e Aleandro Di Paolo (di Avezzano).

Marchetti quest’anno ha già arbitrato tre volte i gigliati: due volte in Serie A Inter-Fiorentina 4-0 e Torino-Fiorentina 0-0 e una volta in Coppa Italia Fiorentina-Bologna 5-4 d.c.r.

Un precedente curioso con i viola durante Empoli-Fiorentina dello scorso anno, in cui l’arbitro Marchetti si infortunò e venne sostituito da Juan Luca Sacchi. Il fischietto laziale esordì in Serie A il 20 febbraio 2021 per arbitrare Genoa-Venezia 2-2.

