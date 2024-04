Poco più di 15mila biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, numeri bassi per un quarto di finale europeo

Durante la giornata di ieri, i ragazzi della Curva Fiesole hanno appeso striscioni per tutta Firenze con su scritto “Giovedì tutti allo stadio” per invitare i tifosi a riempire il Franchi domani sera in vista di Fiorentina-Viktoria Plzen, quarto di finale di ritorno di Conference League. Come riporta il Corriere dello Sport, a ieri sera i biglietti venduti per il match di giovedì alle ore 18:45 sono poco più di 15mila, situazione ben diversa da anno scorso in cui per Fiorentina-Lech Poznan (quarto di finale di Conference League sempre gara di ritorno, sempre di giovedì alle 18:45) si erano venduti più di 23mila biglietti. L’obiettivo sarebbe arrivare a 20mila tagliandi venduti tra la giornata di oggi e quella di domani, anche se sicuramente non sarà presente il pubblico delle grandi occasioni.

ITALIA ANCORA PRIMA NEL RANKING UEFA