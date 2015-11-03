Labaro Viola

Notizie Viktoria Plzen Fiorentina

Moviola Corriere dello Sport: "Manzano non vede il rosso. Si perde un rigore per i viola. Perché giallo a Nico?"

19 aprile 2024 10:01

Italiano: "Quarta e difesa a 3 idea vincente. Bonaventura caviglia gonfia. Ho chiamato Belotti in stanza"

18 aprile 2024 22:25

La Fiorentina vola in semifinale di Conference. Decisivi i gol di Nico e Biraghi ai tempi supplementari

18 aprile 2024 21:22

PAGELLE FIORENTINA: LIBERAZIONE NICO, BIRAGHI-GOL, KOUAMÈ E BELOTTI SI DIVORANO RETI

18 aprile 2024 21:21

FORMAZIONE FIORENTINA: DODÒ TERZINO, A CENTROCAMPO MANDRAGORA E ARTHUR. FUORI BONAVENTURA

18 aprile 2024 17:33

Pochi tagliandi venduti fino a stasera. Soltanto 18mila biglietti staccati per Fiorentina - Viktoria Plzen

17 aprile 2024 23:29

Rastelli: "Contro il Plzen andranno sfruttati al meglio i calci piazzati. Ci vorrà pazienza per vincerla"

17 aprile 2024 23:06

Koubek (All.Plzen): "Viola non in un gran momento, domani tutto il calcio ceco con noi"

17 aprile 2024 23:00

Flachi: "Domani serve solo un gran tifo, non c'è posto allo stadio per polemiche e pessimismo"

17 aprile 2024 21:01

I convocati per Fiorentina-Viktoria Plzen: rientra Nzola, Italiano avrà a disposizione tutta la squadra

17 aprile 2024 18:43

Kopic ammette: "Abbiamo studiato molto Bonaventura. Non vorrei mai giocare contro Dodò"

17 aprile 2024 18:26

Koubek: "Non c'è paragone tra noi e la Fiorentina, la nostra fortuna è il loro momento negativo"

17 aprile 2024 18:03

Italiano: "Se il centravanti non segna responsabilità mia. Arthur sta meglio. In difesa contano i numeri"

17 aprile 2024 15:11

Vice all. Viktoria Plzen: "Recuperiamo Mosqui, un titolare, per il ritorno contro la Fiorentina"

17 aprile 2024 13:30

Poco più di 15mila biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, numeri bassi per un quarto di finale europeo

17 aprile 2024 13:07

Dal Viola Park: sorride Italiano, squadra al completo alla rifinitura in vista del Viktoria Plzen

17 aprile 2024 11:46

Italiano contro il Plzen sceglie una Fiorentina fresca: fa turnover, cambiera 5/6 calciatori

17 aprile 2024 08:28

Gil Manzano dirigerà Fiorentina-Viktoria Plzen. Lo spagnolo è stato il quarto uomo di Fiorentina-West Ham

16 aprile 2024 14:36

Lancio di fumogeni in Viktoria Plzen-Fiorentina: rischio divieto di trasferta, deciderà la UEFA

13 aprile 2024 09:15

Moviola Corriere dello Sport: "Milenkovic su Chory? Niente rigore. L'arbitro si perde dei gialli"

12 aprile 2024 09:43

Corriere dello Sport: “Facciamo finta che la partita in Repubblica Ceca non conti niente”

12 aprile 2024 09:23

Bucchioni: "Fiorentina stanca ma contro il pullman dei cechi non era facile sfondare"

11 aprile 2024 21:35

Ikone senza senso, spinge e getta il pallone addosso ad un raccattapalle!

11 aprile 2024 21:04

PAGELLE FIORENTINA: DIFESA PERFETTA, ATTACCO SPENTO DAL CATENACCIO. BELOTTI FLOP, DODÒ MVP

11 aprile 2024 20:39

Poche emozioni a Plzen, regna l'equilibrio. La Fiorentina si giocherà il passaggio del turno al Franchi

11 aprile 2024 20:38

FORMAZIONE FIORENTINA: DODÒ TITOLARE, TORNA ARTHUR. DAVANTI C'È SOTTIL CON BELOTTI

11 aprile 2024 17:36

Repka incoraggia la Fiorentina sui social: "Oggi il mio cuore tifa Fiorentina! Vai Viola!!"

11 aprile 2024 14:25

Grygera avverte: "Fiorentina favorita, ma il Plzen è una buona squadra e non sarà facile vincere"

11 aprile 2024 13:47

Probabile formazione: Bonaventura fuori, gioca Duncan. Sottil nel tridente. Dodò sulla fascia

11 aprile 2024 08:41

Barak: "Io non sono partito bene perchè ho avuto dei problemi. Vogliamo fare come l'anno scorso"

10 aprile 2024 19:37

Řepka: "La Fiorentina è forte in casa e credo che passerà il turno, ma spero di sbagliarmi per il Plzen"

10 aprile 2024 19:31

Il tecnico del Viktoria Plzen si sbilancia: "La Fiorentina è la squadra più forte affrontata quest'anno, sono favoriti"

10 aprile 2024 18:32

Hejda avvisa la Fiorentina: "Siamo in forma, non vediamo l'ora di giocare. Abbiamo studiato la squadra viola"

10 aprile 2024 18:15

Sale la febbre per l'andata in Repubblica Ceca: previsti 730 tifosi viola in trasferta

09 aprile 2024 13:54

Barak: "A Gennaio vicino al Napoli, ma sono molto felice di essere rimasto"

25 marzo 2024 23:16

Di Gennaro esulta: "Per la Fiorentina il miglior sorteggio possibile, ma occhio a Chory e Sulc del Vitkoria Plzen"

16 marzo 2024 11:49

Grygera: " Fiorentina favorita contro il Viktoria Plzen ma deve stare molto attenta"

15 marzo 2024 21:23

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