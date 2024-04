Flachi: “Domani serve solo un gran tifo, non c’è posto allo stadio per polemiche e pessimismo”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport di Radio Bruno Toscana alla vigilia del ritorno di Conference League con il Viktoria Plzen:

“L’impostazione di gara dei cechi sarà sicuramente la stessa dell’andata, difendersi e ripartire velocemente. La Fiorentina ha più volte dimostrato di soffrire terribilmente queste squadre, come visto ad esempio con Juve e Genoa in campionato, ma domani servono estro e tanta personalità. Tatticamente, soprattutto a centrocampo, è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra quantità e qualità. L’idea delle due punte davanti poi onestamente non sta dando i frutti che sembrava inizialmente poter dare. Ci sarà in ogni caso bisogno del supporto di tutto lo stadio, domani sugli spalti non c’è posto per polemiche e pessimismo”

