Grygera avverte: “Fiorentina favorita, ma il Plzen è una buona squadra e non sarà facile vincere”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex bianconero Zdenek Grygera che ha parlato della partita di stasera, presentando il club di Plzen: “Si tratta di una squadra che è cresciuta molto, magari all’estero si conoscono solo lo Slavia Praga e lo Sparta Praga, ma loro stanno facendo bene veramente, infatti ogni anno vanno avanti anche in Europa, è una bella realtà per il calcio ceco devo dire, ma la Fiorentina è più forte ed è favorita. Credo che sia tra le favorite per la vittoria finale come successo anche l’anno scorso quando ero allo stadio e purtroppo ha perso.”

Sul Viktoria Plzen: “Hanno pareggiato l’ultima partita contro l’ultima in classifica, ma hanno un bel gioco ed un allenatore esperto che li allena bene. Si affidano molto sull’attaccante centrale Chory che è forte fisicamente quindi si sa far valere sui calci piazzati e nel gioco aereo. Sarà una partita storica per loro e faranno di tutto per ottenere un grande risultato, sarebbe un’impresa per il calcio ceco.”

Sulla sconfitta con la Juve: “Mi piace seguire il calcio italiano, ha rappresentato tanto per me e gli sono legato ovviamente avendoci giocato per anni. La Fiorentina fa calcio, ma a volte non raccoglie quanto crea, come successo a Torino dove ha avuto sempre la palla, ma non ha raccolto nulla. Non è da tutti mettere così in difficoltà la Juve in casa sua, per questo dico che è una grande squadra, solo sfortunata in certi momenti”.

Su Barak: “Antonin è un grande giocatore, ha tanta qualità e sa incidere in certi momenti del match. In nazionale ha fatto bene, è un elemento importante per noi perché sa fare tutto in campo ed è intelligente. Ha avuto dei problemi fisici, ma sarà utile alla Fiorentina”.