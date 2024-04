La Fiorentina vola in semifinale di Conference. Decisivi i gol di Nico e Biraghi ai tempi supplementari

Al 3′ il primo corner della gara è per il Viktoria Plzen dopo una chiusura di Ranieri. Al 4′ ancora cechi pericolosi al Franchi. Al 6′ Kouame mette dentro per Belotti che arriva a colpire il pallone ma Jedlicka salva il Plzen. All’8′ lancio lungo su Kouame, Jedlicka ancora una volta risponde presente. Al 18′ bella iniziativa di Beltran che va alla conclusione ma è debole. Al 20′ buona azione della Fiorentina che si spegne in angolo. Al 23′ Nico prova un tiro a giro dalla distanza, il portiere ceco para senza problemi. Al 25′ viola nuovamente pericolosa. Al 30′ Jedlicka salva su Kouame con una gran parata. Nell’azione seguente Belotti colpisce il palo. Al 36′ ammonito Ranieri. Al 44′ Kouamé colpisce la traversa. Al 46′ Beltran prova il colpo di testa. Al 47′ Belotti per Mandragora che mette dentro per Nico che si divora il gol dell’1-0.

Al 51′ conclusione sballata di Dodò. Al 56′ Fiorentina ancora una volta pericolosa bell’azione personale di Mandragora che conclude in rovesciata, palla di poco sopra la traversa. Al 66′ fuori Arthur, dentro Maxime Lopez. Manzano va al VAR a rivedere il fallo di Cadu su Dodò, Viktoria Plzen in 10 uomini. Al 69′ Belotti prova il tiro, ribattuto in corner. Al 73′ Mandragora prova il tiro dalla distanza, palla che finisce sul fondo. Al 74′ ammonito Reznik. Al 74′, dentro Barak fuori Beltran. All’81 Ranieri sterza e prova la conclusione, Jedlicka chiude in angolo. All’82’ Nico prova l’incornata palla fuori. All’85’ Barak non trova l’aggancio vincente. All’88’ fuori Dodò, dentro Faraoni, out Belotti, in Ikoné. Al 90′ Nico prova la conclusione invece di metterla dentro per Ikoné.

Al 90′ fuori Mandragora dentro Quarta. Al 91′ conclusione di Quarta in angolo. Al 92′ conclusione di Nico ed 1-0 Fiorentina, Jedlicka prende il pallone ma non riesce a tirarlo fuori dalla porta. Ammonizione per l’argentino. Al 97′ conclusione dalla distanza di Faraoni. Al 98′ fuori Nico, dentro Sottil. Al 103′ ripartenza Fiorentina con Sottil che poi allarga per Kouamé, palla in angolo. Al 104′ ancora una volta palo per la Fiorentina sul colpo di testa di Quarta. Al 108′ ripartenza fulminea di Ikoné che arriva sul fondo e poi la mette dentro per Biraghi che firma il 2-0 per la Fiorentina. Al 110′ Quarta dentro per Sottil che prova il tiro ma spara alto. Al 115′ conclusione dalla distanza di Faraoni.

