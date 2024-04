Vice all. Viktoria Plzen: “Recuperiamo Mosqui, un titolare, per il ritorno contro la Fiorentina”

Jan Trousil, vice allenatore del Viktoria Plzen, ha così parlato ai canali ufficiali del club ceco prima della partenza per Firenze: “Non ci aspettiamo che lo stile di gioco della Fiorentina cambi in alcun modo. Si tratterà comunque di dominare il possesso palla. Vorremo partire da una difesa sicura, proprio come a Plzeň, fermo restando che vorremo essere più attivi in ​​avanti. Certamente, ma noi vogliamo essere più ​​alti, con una difesa sicura per poi poter minacciare la porta della Fiorentina. Andiamo lì con la consapevolezza che per noi è una finale. Vogliamo riuscirci, lì avremo ottimi tifosi, non vediamo l’ora e credo che torneremo felici.

Mosqi ha iniziato ad allenarsi con noi dopo il suo infortunio e sarà pronto per la partita. Ci stiamo giocando la possibilità di continuare a correre verso la finale, tutti i ragazzi vogliono giocare una partita del genere. Credo che tutti coloro che andranno in campo daranno il massimo e faranno di tutto per farci progredire”.

