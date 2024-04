Sale la febbre per l’andata in Repubblica Ceca: previsti 730 tifosi viola in trasferta

La Fiorentina giocherà giovedì sera in Repubblica Ceca l’andata dei Quarti di finale di Conference contro il Viktoria Plzen terzo nel campionato ceco. Anche in questa trasferta la squadra viola sarà seguita da un vasto numero di sostenitori che partiranno verso Plzen. La maggior parte di loro raggiungerà Praga in aereo per poi spostarsi in pullman o in treno verso Plzen dopo un tragitto di circa 90 km. Il settore ospiti dello stadio è molto piccolo, pertanto è andato subito sold out come tutto lo stadio che sarà gremito e molto caldo.

Lo riporta La Nazione