I convocati per Fiorentina-Viktoria Plzen: rientra Nzola, Italiano avrà a disposizione tutta la squadra

In vista dell’importantissima sfida contro il Viktoria Plzen, partita nella quale la Fiorentina si gioca una buona parte della stagione, Vincenzo Italiano ritrova anche Mbala Nzola. Il rientro dell’attaccante angolano ha permesso all’allenatore dei viola di poter convocare tutto l’organico, eccezion fatta per Castrovilli, che però non è inserito nella lista Uefa per le competizioni europee. Pertanto, Italiano potrà fare affidamento su tutti, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione per la semifinale di Conference League per il secondo anno consecutivo.

KOUBEK CONTINUA A ELOGIARE LA FIORENTINA