Koubek: “Non c’è paragone tra noi e la Fiorentina, la nostra fortuna è il loro momento negativo”

Miroslav Koubek, tecnico del Viktoria Plzen, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Possiamo vedere la situazione della nostra squadra da tanti punti di vista, rispetto all’andata recuperiamo due giocatori dalla diffida e non abbiamo avuto nessun infortunio. La Fiorentina dal punto di vista tecnico ha tanta qualità, non ci possiamo paragonare con loro, vediamo quale sarà la partita di domani. Tanti giocatori che hanno giocato contro lo Slavia non posso usarli anche domani, ci sono giocatori che non sono proprio in lista.

Devo dire che il Plzen ha giocato contro il Barcellona e altre squadre e noi non possiamo paragonarci a loro, lo stesso vale per la Fiorentina. Abbiamo il sogno per questa partita, abbiamo la speranza per domani, abbiamo ricevuto un punto per il coefficente UEFA, con il nostro pareggio abbiamo dato la possibilità al nostro paese di far qualificare una squadra per la prossima Champions, il nostro sogno lo abbiamo già raggiunto.

Per quanto riguarda la formazione non voglio cambiare, non sento nervosismo, domani è una festa calcistica, non vedo l’ora di giocarla, siamo tranquilli, ci siamo esercitati sui rigori, li abbiamo provati, ovviamente non possiamo paragonare calciare un rigore in allenamento e quello della partita, sono due emozioni diverse. Arrivare ai rigori non è il nostro obiettivo, arrivare ai rigori è solo una possibilità. Vogliamo provare a fare gol e avere una difesa di qualità, un buono scenario sarebbe andare

Noi osserviamo il gioco della Fiorentina delle ultime partite, è solo un periodo nel calcio il fatto che non sempre funzionano le cose, sappiamo che il nostro avversario non sta in una situazione ideale, potrebbe essere un vantaggio per noi. Non vuol dire che la Fiorentina non abbia qualità, è solo un periodo

Nessuna squadra ceca è mai arrivare in semifinale di una competizione europea, non importa se è Champions oppure Conference, domani tutto il calcio ceco tiferà per noi e vogliamo rispondere a queste aspettative. Questa anche per me è una delle partite più importanti della mia carriera. Conosco bene i 3 giocatori cechi che hanno giocato nella Fiorentina, non sono stati tutti giocatori fortissimi”

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA