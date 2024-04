Gil Manzano dirigerà Fiorentina-Viktoria Plzen. Lo spagnolo è stato il quarto uomo di Fiorentina-West Ham

Designata ufficialmente la squadra arbitrale per il match di Conference League che vedrà impegnata la Fiorentina, pronta giovedì alle ore 18:45 a ospitare il Viktoria Plzen per il ritorno dei quarti di finale. Sarà una squadra arbitrale spagnola a dirigere la gara del “Franchi”. Arbitra la sfida il 40enne spagnolo con una discreta esperienza Jesus Gil Manzano. Assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado, quarto uomo sarà José Luis Munuera mentre al VAR e AVAR ci saranno Alejandro Hernández e Guillermo Cuadra.

La Fiorentina ha già incontrato l’esperto arbitro spagnolo in competizioni europee. Infatti, Gil Manzano ha diretto Borussia Monchengladbach-Fiorentina nel 2017, quando i viola sconfissero per 0 a 1 la squadra tedesca nell’andata dei trentaduesimi di finale di Europa League. Sfortunatamente, i gigliati persero 2 a 4 al ritorno, salutando definitivamente la competizione. Da allora, i Viola non hanno più rigiocato coppe continentali fino alla scorsa stagione, con la sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham. Proprio in quell’occasione, la Fiorentina ha ritrovato Gil Manzano, che ricopriva le vesti di quarto uomo.

