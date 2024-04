Moviola Corriere dello Sport: “Milenkovic su Chory? Niente rigore. L’arbitro si perde dei gialli”

Ieri alle 18:45 si è giocata Viktoria Plzen-Fiorentina, finita poi 0-0. Ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola:

Partita in controllo per l’israeliano Grinfeld, plateale nelle sue decisioni ma alla fine concreto nella rilevazione dei falli. Qualcosa da rivedere sul disciplinare. Timide proteste da parte del Viktoria che chiede un rigore per un ipotetico fallo di Milenkovic su Chory: i due si tengono in attesa di un angolo, nulla di punibile. Occasione per Sulc ma se avesse segnato sarebbe intervenuto il VAR (l’assistente n. 2 non segnala nulla): in gioco (c’è Dodo) Vydra sul passaggio di Kalvach, è in fuorigioco appunto Sulc quando Vydra lo serve, è nettamente oltre Milenkovic.

Come detto, l’israeliano Grinfeld si perde qualche giallo per strada. Corretto quello a Cadu (intervento da dietro sul tallone di Nico Gonzalez), ne manca uno netto per Hejda: entra in ritardo su Belotti a pallone andato via, ok concedere il vantaggio ma manca l’ammonizione da comminare a fine azione. Corretto il giallo a Reznik (Sbracciata su sottil), Ikoné (brutto gesto col raccattapalle) e Chory (proteste).