Barak: “A Gennaio vicino al Napoli, ma sono molto felice di essere rimasto”

È tornato in Nazionale ceca dopo quasi un anno e venerdì scorso con un calcio piazzato chirurgico ha firmato la vittoria in Norvegia. Il centrocampista viola Antonín Barák ha parlato cosi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Armenia in cui dovrebbe partire titolare:

Cos’hai provato dopo il gol al rientro in Nazionale dopo così tanto tempo?

“Quando ho segnato in Norvegia, ho visto la reazione dei miei compagni sulla panchina e in campo, erano tutti molto contenti. Ho provato una grande emozione e la sensazione che ci sia l’energia giusta nella squadra, siamo positivi, affamati e ci crediamo fino all’ultimo minuto. Abbiamo dimostrato che possiamo vincere partite anche su terreni difficili e contro avversari forti, quindi penso che abbiamo un futuro e sia possibile ottenere buoni risultati”.

A gennaio intorno a te circolavano molta voci e si ipotizzava un tuo addio alla Fiorentina. Uno dei motivi della possibile partenza era anche quello di arrivare alla convocazione definitiva per l’Europeo?

“Certamente. Mi sono consultato anche con gli allenatori e lo staff della nazionale. L’intenzione principale era che valutassi la situazione nel miglior modo possibile per me. C’era interesse, probabilmente il più grande da parte del Napoli, alla fine non si è concretizzato, quindi è inutile tornare indietro. La Fiorentina ha dimostrato tantissima fiducia in me e ripensandoci sono molto felice di essere rimasto“

In Conference League affronterete il Viktoria Plzeň, ne hai parlato con i compagni di Nazionale? Credi che questa volta in terra ceca avrai maggior fortuna rispetto alla finale dello scorso anno?

“Sono soddisfatto del sorteggio perché volevo tornare in Repubblica Ceca. Non lo prendo come un avversario più debole che ci aspetta, perché non vado dietro ai pronostici. Credo che abbiamo buone possibilità di farcela e di raggiungere le semifinali. Non vedo l’ora di affrontare i ragazzi del Plzeň, è una partita importante per tutti noi, sono pur sempre i quarti di finale di una competizione internazionale“.

Fonte fotbal.cz

