Chiesa: “Reagire non sarà facile ma la Fiorentina grazie a Rocco è una famiglia”

Enrico Chiesa, vincitore del premio Bruno Beatrice intitolato al centrocampista della Fiorentina scomparso nel 1987 a soli 39 anni in seguito ad una grave malattia ancora oggi al centro di una battaglia legale per attribuirne le cause, ha parlato così al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino:

“Dedico questo riconoscimento alla famiglia Beatrice, sempre molto carina nei miei confronti, è un premio di cui vado fiero. Approfitto dell’occasione per dedicare un pensiero a Joe Barone, è una persona che ho conosciuto e mi è dispiaciuto veramente molto. Era sempre molto schietto: abbiamo avuto diversi incontri e parlato sempre con grande rispetto tra le parti. Sono vicino alla famiglia, a tutta la Fiorentina e al Presidente Commisso. Mi auguro che i viola possano ripartire: viene a mancare una figura fondamentale, che tanto ha fatto in questi cinque anni. Certo non sarà facile reagire, ma penso che la Fiorentina sia una famiglia importante. Commisso poi è sempre vicino alla squadra e alla città: tutti insieme riusciranno a uscirne” Lo riporta tuttomercatoweb

Frey: “Rocco ha tanti progetti da portare avanti, l’idea nuovo stadio ancora viva”