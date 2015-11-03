Notizie Enrico Chiesa Fiorentina

Chiesa: "Reagire non sarà facile ma la Fiorentina grazie a Rocco è una famiglia"
25 marzo 2024 22:18
Enrico Chiesa: "L'unico dispiacere è stato l'infortunio a Firenze"
27 dicembre 2020 14:58
Calamai: "Rinnovo Chiesa? Fiorentina aspetta fino al 30 Giugno. In panchina Iachini o Emery"
14 maggio 2020 17:17
La Stampa, accordo tra Enrico Chiesa e la Juve per un ingaggio di 5 milioni di euro l'anno
19 aprile 2020 11:00
E.Chiesa: "Mio figlio è esploso prima di me in A. Fiorentina-Roma la mia gara più bella in carriera.."
09 aprile 2020 20:43
Enrico Chiesa oggi è passato al centro sportivo viola: ecco il motivo
18 febbraio 2020 16:27
Vicino il rinnovo di Chiesa con ingaggio raddoppiato. Niente clausola, Federico ed Enrico non vogliono inserirla
06 gennaio 2020 11:43
Tanti auguri di buon compleanno Enrico Chiesa! I suoi numeri con indosso la maglia viola
29 dicembre 2019 12:55
Papà Chiesa: "Non parte per le vacanze, deve prima recuperare dall'infortunio. Con Commisso..."
23 dicembre 2019 20:54
Enrico Chiesa non segue più le partite al Franchi, il figlio sarà affidato ad un procuratore
26 novembre 2019 12:44
Bucchioni: "La situazione di Federico Chiesa? Le ruggini estive devono ancora essere superate"
15 ottobre 2019 21:17
CorSport, Pradè farà un colloquio con Enrico Chiesa per definire il futuro di Federico Chiesa
25 luglio 2019 11:24
Mencucci: "Nessun accordo DV-Juventus per Chiesa. Decisione in mano a Commisso e l'entourage.."
06 luglio 2019 18:11
CHIESA SARA' DELL'INTER: INGAGGIO DA 7.5 MLN. SI ARRENDE LA JUVE. LA FIORENTINA...
23 maggio 2019 11:49
Enrico Chiesa deluso dalla Fiorentina, voleva il rinnovo. Dalla società fanno sapere...
21 febbraio 2019 13:13
"E' un simulatore". Fiorentina ed Enrico Chiesa fanno guerra a Gasperini, sarà denunciato
02 ottobre 2018 10:54
Chiesa e le ore in famiglie dopo gli attacchi. La spiegazione di Federico a papà Enrico...
02 ottobre 2018 10:51
Enrico Chiesa e l'abbraccio a bordo campo al raccattapalle Federico, accadeva nel 2008
23 settembre 2018 12:00
Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che...
09 settembre 2018 11:23
Chiesa: "Top player? Piano con le parole. Il tridente con Pjaca mi intriga tantissimo. Voglio segnare e dare più assist".
25 agosto 2018 09:06
Enrico Chiesa: "Il Brasile parte favorito, mentre la Polonia sarà la rivelazione del Mondiale"
14 giugno 2018 19:16
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