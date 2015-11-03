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Notizie Enrico Chiesa Fiorentina

Chiesa: "Reagire non sarà facile ma la Fiorentina grazie a Rocco è una famiglia"

25 marzo 2024 22:18

Enrico Chiesa: "L'unico dispiacere è stato l'infortunio a Firenze"

27 dicembre 2020 14:58

Calamai: "Rinnovo Chiesa? Fiorentina aspetta fino al 30 Giugno. In panchina Iachini o Emery"

14 maggio 2020 17:17

La Stampa, accordo tra Enrico Chiesa e la Juve per un ingaggio di 5 milioni di euro l'anno

19 aprile 2020 11:00

E.Chiesa: "Mio figlio è esploso prima di me in A. Fiorentina-Roma la mia gara più bella in carriera.."

09 aprile 2020 20:43

Enrico Chiesa oggi è passato al centro sportivo viola: ecco il motivo

18 febbraio 2020 16:27

Vicino il rinnovo di Chiesa con ingaggio raddoppiato. Niente clausola, Federico ed Enrico non vogliono inserirla

06 gennaio 2020 11:43

Tanti auguri di buon compleanno Enrico Chiesa! I suoi numeri con indosso la maglia viola

29 dicembre 2019 12:55

Papà Chiesa: "Non parte per le vacanze, deve prima recuperare dall'infortunio. Con Commisso..."

23 dicembre 2019 20:54

Enrico Chiesa non segue più le partite al Franchi, il figlio sarà affidato ad un procuratore

26 novembre 2019 12:44

Bucchioni: "La situazione di Federico Chiesa? Le ruggini estive devono ancora essere superate"

15 ottobre 2019 21:17

CorSport, Pradè farà un colloquio con Enrico Chiesa per definire il futuro di Federico Chiesa

25 luglio 2019 11:24

Mencucci: "Nessun accordo DV-Juventus per Chiesa. Decisione in mano a Commisso e l'entourage.."

06 luglio 2019 18:11

CHIESA SARA' DELL'INTER: INGAGGIO DA 7.5 MLN. SI ARRENDE LA JUVE. LA FIORENTINA...

23 maggio 2019 11:49

Enrico Chiesa deluso dalla Fiorentina, voleva il rinnovo. Dalla società fanno sapere...

21 febbraio 2019 13:13

"E' un simulatore". Fiorentina ed Enrico Chiesa fanno guerra a Gasperini, sarà denunciato

02 ottobre 2018 10:54

Chiesa e le ore in famiglie dopo gli attacchi. La spiegazione di Federico a papà Enrico...

02 ottobre 2018 10:51

Enrico Chiesa e l'abbraccio a bordo campo al raccattapalle Federico, accadeva nel 2008

23 settembre 2018 12:00

Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che...

09 settembre 2018 11:23

Chiesa: "Top player? Piano con le parole. Il tridente con Pjaca mi intriga tantissimo. Voglio segnare e dare più assist".

25 agosto 2018 09:06

Enrico Chiesa: "Il Brasile parte favorito, mentre la Polonia sarà la rivelazione del Mondiale"

14 giugno 2018 19:16

Enrico Chiesa: "Federico sta pensando alla Fiorentina il prossimo anno? Certo, adesso solo meritato riposo"

29 maggio 2018 19:33

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