Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato brevemente anche di Federico Chiesae di Giuseppe Iachini:

“La Fiorentina è infastiditadallo stand by per il rinnovo di Chiesa. Manterranno il silenzio fino al 30 giugno. Mo auguroche la squadra di mercato viola annia già chiara la situazione del 25 viola ma nutro dei dubbi a riguardo. Iachini? È il profilo giusto per ripartireil 2021. A meno che non ci sia possibilità di portare Emery a Firenze”.