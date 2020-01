Vanno registrati segnali sempre più positivi sul fronte Federico Chiesa, il cui rinnovo adesso è molto più che possibile. Tra le parti splende il sereno e l’intesa (per un ingaggio raddoppiato) non è lontana. C’è di più. Al momento non si sta ragionando di alcuna clausola rescissoria. Sembrava un possibile motivo di scontro e, invece, anche il giocatore e papà Enrico sembrerebbero pronti a farne a meno. Un ulteriore tassello verso il completamento del puzzle. Lo riporta il Corriere fiorentino.