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Bucchioni: "La situazione di Federico Chiesa? Le ruggini estive devono ancora essere superate"

Il giornalista Enzo Bucchoni ha parlato a Radio Bruno Toscana sulla situazione relativa a Federico Chiesa: "Enrico ancora non ha riparlato con la nuova dirigenza viola. La situazione non è rosea come...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 21:17
Bucchioni: "La situazione di Federico Chiesa? Le ruggini estive devono ancora essere superate" -
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Il giornalista Enzo Bucchoni ha parlato a Radio Bruno Toscana sulla situazione relativa a Federico Chiesa: "Enrico ancora non ha riparlato con la nuova dirigenza viola. La situazione non è rosea come qualcuno descrive, le ruggini estive devono ancora essere superate. Ma ora la Fiorentina è una società forte e può prendere qualsiasi decisione. Joe Barone non deve prendere di punta Enrico Chiesa come ha fatto il direttore Corvino. Serve piú diplomazia. Ci sono possibilità che il giocatore rimanga, ma la viola deve fare una grande stagione e in futuro una grande squadra".

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