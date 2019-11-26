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Enrico Chiesa non segue più le partite al Franchi, il figlio sarà affidato ad un procuratore

Secondo La Gazzetta dello Sport, un segnale della rottura tra Chiesa e la Fiorentina è che il padre Enrico non si è visto più al Franchi a vedere la partite. Il padre, che finora gli ha fatto anche da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 12:44
Enrico Chiesa non segue più le partite al Franchi, il figlio sarà affidato ad un procuratore -
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Secondo La Gazzetta dello Sport, un segnale della rottura tra Chiesa e la Fiorentina è che il padre Enrico non si è visto più al Franchi a vedere la partite. Il padre, che finora gli ha fatto anche da procuratore,  deciderà di fare un passo indietro, affidando il figlio a un procuratore di gran moda

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