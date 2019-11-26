Enrico Chiesa non segue più le partite al Franchi, il figlio sarà affidato ad un procuratore
Secondo La Gazzetta dello Sport, un segnale della rottura tra Chiesa e la Fiorentina è che il padre Enrico non si è visto più al Franchi a vedere la partite. Il padre, che finora gli ha fatto anche da...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 12:44
Secondo La Gazzetta dello Sport, un segnale della rottura tra Chiesa e la Fiorentina è che il padre Enrico non si è visto più al Franchi a vedere la partite. Il padre, che finora gli ha fatto anche da procuratore, deciderà di fare un passo indietro, affidando il figlio a un procuratore di gran moda