Enrico Chiesa deluso dalla Fiorentina, voleva il rinnovo. Dalla società fanno sapere...

Non ci sono dubbi che da qui a fine stagione Federico farà di tutto per riportare la Fiorentina in Europa League, molto meno scontata è la sua permanenza. Difficilmente il padre Enrico, che lo assiste...

A cura di Redazione Labaroviola 21 febbraio 2019 13:13

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