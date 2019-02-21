Enrico Chiesa deluso dalla Fiorentina, voleva il rinnovo. Dalla società fanno sapere...
Non ci sono dubbi che da qui a fine stagione Federico farà di tutto per riportare la Fiorentina in Europa League, molto meno scontata è la sua permanenza. Difficilmente il padre Enrico, che lo assiste...
Non ci sono dubbi che da qui a fine stagione Federico farà di tutto per riportare la Fiorentina in Europa League, molto meno scontata è la sua permanenza. Difficilmente il padre Enrico, che lo assiste da sempre fuori dal campo, sceglierà di attaccare la società via twitter, ma non è nemmeno un segreto che l’ex bomber si aspettasse un incontro nei mesi scorsi. Un summit che però non è mai avvenuto.
Lo stesso dg Corvino, al termine del mercato di gennaio, aveva escluso che la Fiorentina potesse affrontare di questi tempi il rinnovo di Chiesa, mentre i programmi della società sul fronte degli stipendi non sembrano destinati a essere stravolti.
Anzi, chi mettesse al primo posto la vittoria di un trofeo, si sostiene all’interno della società, dovrebbe chiedere di essere ceduto. Di sicuro nessuna delle parti, per ora, sembra volersi sbilanciare e la storia resta tutta ancora da scrivere mentre le pretendenti non mancano.
Corriere fiorentino