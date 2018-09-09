Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che...
Come scritto da La Gazzetta Dello Sport, Enrico Chiesa papà del talento classe ‘97, Federico, ha un’idea: rinnovo contrattuale a 2.5mln di euro adeguato al suo attuale valore di mercato ed almeno un’a...
A cura di Redazione Labaroviola
09 settembre 2018 11:23
Come scritto da La Gazzetta Dello Sport, Enrico Chiesa papà del talento classe ‘97, Federico, ha un’idea: rinnovo contrattuale a 2.5mln di euro adeguato al suo attuale valore di mercato ed almeno un’altra stagione in viola a patto che la Fiorentina raggiunga la qualificazione in Europa. Non c’è fretta ed un incontro con ogni probabilità sarà fissato entro Natale.