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Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che...

Come scritto da La Gazzetta Dello Sport, Enrico Chiesa papà del talento classe ‘97, Federico, ha un’idea: rinnovo contrattuale a 2.5mln di euro adeguato al suo attuale valore di mercato ed almeno un’a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2018 11:23
Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che... -
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Come scritto da La Gazzetta Dello Sport, Enrico Chiesa papà del talento classe ‘97, Federico, ha un’idea: rinnovo contrattuale a 2.5mln di euro adeguato al suo attuale valore di mercato ed almeno un’altra stagione in viola a patto che la Fiorentina raggiunga la qualificazione in Europa. Non c’è fretta ed un incontro con ogni probabilità sarà fissato entro Natale.

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