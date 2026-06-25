Pedullà: "Viery dal Gremio alla Fiorentina per oltre 17 milioni di euro: conferme sulle indiscrezioni brasiliane"
La Fiorentina è vicina a chiudere il primo acquisto, accordo vicino con il Gremio per il difensore centrale brasiliano Viery
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 23:17
Arrivano conferme sul possibile arrivo di Viery a Firenze.
Alfredo Pedullà su X, comunica che l'accordo tra Gremio e Fiorentina è vicino per una cifra vicina ai 17 milioni di Euro.
Ecco le parole dell'esperto di mercato:
"Viery ad un passo dalla Fiorentina. Accordo in definizione con il Gremio per oltre 17 milioni,conferme sulle indiscrezioni brasiliane"