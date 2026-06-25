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Pedullà: "Viery dal Gremio alla Fiorentina per oltre 17 milioni di euro: conferme sulle indiscrezioni brasiliane"

La Fiorentina è vicina a chiudere il primo acquisto, accordo vicino con il Gremio per il difensore centrale brasiliano Viery

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 23:17
Pedullà: "Viery dal Gremio alla Fiorentina per oltre 17 milioni di euro: conferme sulle indiscrezioni brasiliane" -
Calciomercato
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Arrivano conferme sul possibile arrivo di Viery a Firenze.
Alfredo Pedullà su X, comunica che l'accordo tra Gremio e Fiorentina è vicino per una cifra vicina ai 17 milioni di Euro.

Ecco le parole dell'esperto di mercato:

"Viery ad un passo dalla Fiorentina. Accordo in definizione con il Gremio per oltre 17 milioni,conferme sulle indiscrezioni brasiliane"

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