Moretto rivela: "Trattativa in corso per Hugo Bueno del Wolverhampton, sondaggi anche per Kamada"

Lo specialista del calciomercato, Matteo Moretto, sui propri canali youtube, ha parlato degli obiettivi di mercato di Paratici

Matteo Moretto rivela sul proprio canale youtube che: Hugo Bueno è un obiettivo concreto della Fiorentina. Ci sono contatti in corso e sondaggi per Kamada, il quale ha un contratto in scadenza con il Crystal Palace. Paratici si è informato soprattutto su questioni salariali del calciatore.