Labaro Viola

Notizie Rinnovo Chiesa Fiorentina

Pradè: "Abbiamo dimostrato a Chiesa con i 70 milioni investiti che vogliamo crescere. Il rinnovo..."

13 febbraio 2020 12:20

La Fiorentina annuncia l'incontro imminente con Chiesa per il rinnovo, i dettagli

22 novembre 2019 13:45

Rinnovo Chiesa, per il momento non ci sono novità. Sviluppi verso Natale

18 settembre 2019 12:07

Chiesa ed un futuro ancora a Firenze. E' pronto un rinnovo da oltre tre milioni di euro annui

03 maggio 2019 13:21

Chiesa e Simeone, prove di rinnovo. Adeguamenti di contratto per i due gioielli viola

28 settembre 2018 08:47

Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che...

09 settembre 2018 11:23

La Nazione, altro rinnovo in vista per Chiesa? Il ragazzo guadagna 1.9mln a stagione con scadenza nel 2022

23 agosto 2018 10:00

Nazione: ecco come Fiorentina e Chiesa hanno raggiunto l'accordo. La clausola e gli incontri...

19 novembre 2017 10:13

Archivio

Esplora l'archivio di Rinnovo Chiesa

Sett. 7
Sett. 47 Sett. 38 Sett. 18
Sett. 39 Sett. 36 Sett. 34
Sett. 46