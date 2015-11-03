Notizie Rinnovo Chiesa Fiorentina

Pradè: "Abbiamo dimostrato a Chiesa con i 70 milioni investiti che vogliamo crescere. Il rinnovo..."
13 febbraio 2020 12:20
La Fiorentina annuncia l'incontro imminente con Chiesa per il rinnovo, i dettagli
22 novembre 2019 13:45
Rinnovo Chiesa, per il momento non ci sono novità. Sviluppi verso Natale
18 settembre 2019 12:07
Chiesa ed un futuro ancora a Firenze. E' pronto un rinnovo da oltre tre milioni di euro annui
03 maggio 2019 13:21
Chiesa e Simeone, prove di rinnovo. Adeguamenti di contratto per i due gioielli viola
28 settembre 2018 08:47
Gazzetta, l’idea Chiesa Sr: rinnovo a Federico a 2.5 ed altra stagione in viola. A patto che...
09 settembre 2018 11:23
La Nazione, altro rinnovo in vista per Chiesa? Il ragazzo guadagna 1.9mln a stagione con scadenza nel 2022
23 agosto 2018 10:00
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