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Rinnovo Chiesa, per il momento non ci sono novità. Sviluppi verso Natale

La Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro di Federico Chiesa. Al momento il suo rinnovo è congelato, per il momento non ci sono novità. Anzi, secondo quanto riportato dal quotidiano ci potreb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 12:07
Rinnovo Chiesa, per il momento non ci sono novità. Sviluppi verso Natale - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro di Federico Chiesa. Al momento il suo rinnovo è congelato, per il momento non ci sono novità. Anzi, secondo quanto riportato dal quotidiano ci potrebbero essere sviluppi soltanto nel periodo di Natale.

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