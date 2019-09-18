Rinnovo Chiesa, per il momento non ci sono novità. Sviluppi verso Natale
La Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro di Federico Chiesa. Al momento il suo rinnovo è congelato, per il momento non ci sono novità. Anzi, secondo quanto riportato dal quotidiano ci potreb...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 12:07
La Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro di Federico Chiesa. Al momento il suo rinnovo è congelato, per il momento non ci sono novità. Anzi, secondo quanto riportato dal quotidiano ci potrebbero essere sviluppi soltanto nel periodo di Natale.