Chiesa e Simeone, prove di rinnovo. Adeguamenti di contratto per i due gioielli viola

Su La Nazione in edicola oggi si parla della possibilità che i due gioielli della Fiorentina, Chiesa e Simeone, possano iniziare a discutere il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Tutti e due hann...

Su La Nazione in edicola oggi si parla della possibilità che i due gioielli della Fiorentina, Chiesa e Simeone, possano iniziare a discutere il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Tutti e due hanno la stessa, lontana, scadenza il giugno 2022, ma nel corso della stagione entrambi, più che la durata, proveranno a rivederne l’entità economica. Le ipotesi sono tutte sul tavolo di Corvino, nei prossimi mesi le decisioni. Certamente la Fiorentina è pronta a fare uno sforzo per provare a trattenere i suoi gioielli a lungo