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Chiesa e Simeone, prove di rinnovo. Adeguamenti di contratto per i due gioielli viola

Su La Nazione in edicola oggi si parla della possibilità che i due gioielli della Fiorentina, Chiesa e Simeone, possano iniziare a discutere il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Tutti e due hann...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 08:47
Chiesa e Simeone, prove di rinnovo. Adeguamenti di contratto per i due gioielli viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Simeone
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Su La Nazione in edicola oggi si parla della possibilità che i due gioielli della Fiorentina, Chiesa Simeone, possano iniziare a discutere il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Tutti e due hanno la stessa, lontana, scadenza il giugno 2022, ma nel corso della stagione  entrambi, più che la durata, proveranno a rivederne l’entità economica. Le ipotesi sono tutte sul tavolo di Corvino, nei prossimi mesi le decisioni. Certamente la Fiorentina è pronta a fare uno sforzo per provare a trattenere i suoi gioielli a lungo

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