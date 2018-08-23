La Nazione, altro rinnovo in vista per Chiesa? Il ragazzo guadagna 1.9mln a stagione con scadenza nel 2022

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il talento della Fiorentina classe '97, Federico Chiesa che ad oggi ha un contratto che lo lega alla squadra viola fino al 2022 con proven...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il talento della Fiorentina classe '97, Federico Chiesa che ad oggi ha un contratto che lo lega alla squadra viola fino al 2022 con proventi per 1.9mln a stagione, potrebbe ricevere un'altra proposta dalla "sua" Fiorentina: adeguamento d'ingaggio e scadenza fino al 2023. Il nuovo incontro è previsto per Settembre.