CdS, Pezzella rivela: "Ero insieme a Simeone quando è arrivata la convocazione, in pochi come lui"

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella è il nuovo leader della squadra viola: fascia al braccio e convocazione in Nazionale, quella che è mancata ai Mondiali di Russia 2018."Simeone? Non sono i...

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella è il nuovo leader della squadra viola: fascia al braccio e convocazione in Nazionale, quella che è mancata ai Mondiali di Russia 2018.

"Simeone? Non sono in tanti ad avere le sue caratteristiche, lo scorso anno a Firenze ha giocato una grande stagione segnando goal importanti in una formazione che non gioca solo per lui per altro senza battere i calci di rigore... Quando hanno chiamato dalla Nazionale eravamo insieme, dopo i Mondiali comincia sempre un nuovo ciclo ed avevo fiducia. Da quando sono in Serie A sono cresciuto..."

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