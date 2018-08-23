Tuttosport lancia l'indiscrezione: si lavora all'incontro chiarificatore Fiesole-ADV...
Tuttosport questa mattina sottolinea come dietro le quinte si starebbe organizzando un incontro chiarificatore tra il presidente onorario Andrea Della Valle e i tifosi, in particolare i club della Fie...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2018 14:46
Tuttosport questa mattina sottolinea come dietro le quinte si starebbe organizzando un incontro chiarificatore tra il presidente onorario Andrea Della Valle e i tifosi, in particolare i club della Fiesole, di nuovo sul punto di contestare la presidenza dopo la tregua nel rispetto diella scomparsa di Davide Astori.