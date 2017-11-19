Nazione: ecco come Fiorentina e Chiesa hanno raggiunto l'accordo. La clausola e gli incontri...

Il percorso per arrivare al rinnovo era cominciato qualche settimana fa, scrive oggi La Nazione. (…) Nel giro di un paio, forse tre, incontri, tutto ha trovato un collocazione giusta. E si è arrivati...

Il percorso per arrivare al rinnovo era cominciato qualche settimana fa, scrive oggi La Nazione. (…) Nel giro di un paio, forse tre, incontri, tutto ha trovato un collocazione giusta. E si è arrivati alle firme. Firme che Chiesa ha messo su un contratto da vero top player: nuovo ingaggio di poco meno inferiore ai 2 milioni di euro a stagione, accordo in essere fino al giugno 2022 e – almeno al momento – nessuna clausola rescissoria. Punto, quest’ultimo, che può avere un duplice significato anche in chiave mercato. Primo: senza una clausola non esiste un prezzo prefissato (e quindi di vendita certa) del cartellino dell’attaccante. Secondo: nel caso (come pare) le pretendendi a Chiesa, in futuro, siano tante (e ricche) il valore del giocatore potrà essere oggetto di asta al rialzo e quindi, portare eventualmente nelle casse viola una cifra da capogiro. Tutto questo, comunque, riguarda un futuro ancora lontano e sopratutto da decifrare. (…)